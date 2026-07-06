Casa Plata, el barrio de Cáceres que quiere crecer sin quedarse atrás: "El transporte es fundamental"

El barrio cacereño de Casa Plata, situado en el entorno de Maltravieso y próximo a Nuevo Cáceres, no pide una transformación radical, sino mejoras concretas para hacer más cómodo el día a día. Las principales demandas vecinales se concentran en tres cuestiones que atraviesan la rutina de la zona: transporte, seguridad vial y mantenimiento urbano. Quienes viven allí valoran la tranquilidad y su carácter residencial, pero consideran que hacen falta respuestas más constantes para mejorar las conexiones, ordenar el tráfico y cuidar mejor calles, aceras, zonas verdes y espacios comunes.

El resultado es una barriada en crecimiento que no se siente abandonada, pero sí pendiente de una atención más constante. Los residentes insisten en que muchas de sus reclamaciones no pasan por grandes actuaciones, sino por intervenciones periódicas: un transporte más útil, más iluminación en determinados puntos, limpieza frecuente, arreglo de desperfectos, presencia en las zonas menos transitadas y conservación de los espacios que forman parte de la vida cotidiana. «Lo que pedimos, sobre todo, es que el barrio esté un poco más cuidado, como ocurre con otras zonas de Cáceres», resume Cristina Gutiérrez, vecina de Casa Plata desde hace dos años.

Una de las reclamaciones que aparece con más frecuencia es la del transporte. La demanda no es aislada. La movilidad ha vuelto a situarse en el centro del debate para los barrios y pedanías y la Agrupación Vecinal de Cáceres ha puesto sobre la mesa una reivindicación clara para este 2026: ampliar y mejorar los horarios del autobús urbano como herramienta clave para la igualdad, la cohesión territorial y la calidad de vida.

En Casa Plata, esa petición se concreta en la necesidad de contar con conexiones más útiles y adaptadas a la rutina diaria. Algunos residentes sostienen que desplazarse hacia otros puntos de la ciudad «no siempre resulta cómodo», especialmente para quienes no disponen de vehículo propio o dependen de horarios concretos para trabajar, estudiar, acudir al médico o hacer gestiones. «Si tienes coche te organizas, pero si dependes del autobús todo se complica más», explica Pedro Díaz, recién llegado a la barriada. A su juicio, la frecuencia y los horarios condicionan mucho el día a día, sobre todo en determinados momentos. «No se trata solo de llegar al centro, sino de poder moverte sin estar mirando continuamente el reloj para no perder el autobús y quedarte tirado», añade el joven.

Seguridad vial

Otra de las preocupaciones vecinales tiene que ver con la seguridad vial. Casa Plata es una zona residencial, con familias, niños y personas mayores, y son muchos los vecinos que aseguran que en algunos puntos los vehículos circulan a más velocidad de la deseable.

En este sentido, reclaman más atención en las calles de mayor paso, en los accesos al barrio y en el entorno de parques, pistas deportivas y zonas infantiles. «Hay calles en las que algunos coches pasan demasiado rápido y eso preocupa, sobre todo cuando hay niños jugando o personas mayores cruzando», señala Gutiérrez. Los vecinos consideran que pequeños elementos de control, más señalización o una mayor vigilancia podrían ayudar a reducir esa sensación de riesgo.

Mantenimiento urbano

La conservación del barrio es otro de los puntos que más preocupa a quienes viven en Casa Plata. Reclaman más limpieza, arreglo de desperfectos y más atención a puntos que se deterioran con facilidad. «Hay aceras que necesitan un repaso y zonas donde la limpieza debería ser más frecuente», explica Matilde Robledo, habitual del barrio porque acude cada semana a visitar a sus nietos. A su juicio, muchas de esas cuestiones no requieren una gran inversión, pero sí constancia. «El problema es cuando todas estas pequeñas cosas se dejan pasar y se van acumulando», añade.

El alcalde Rafa Mateos y el edil Víctor Bazo, durante una visita a Casa Plata el pasado año para anunciar varias mejoras para el barrio. / Carlos Gil

Los vecinos también señalan también el estado de las zonas verdes. Valoran contar con espacios abiertos, pero piden más limpieza, desbroces cuando sea necesario y una revisión más frecuente del mobiliario urbano. «Hay solares que en verano se llenan de hierba seca y eso preocupa, porque al final no es solo cuestión de imagen», apunta Pedro Díaz,

La iluminación de algunos puntos y el estado de los espacios menos transitados también se incluyen dentro de esa demanda de mantenimiento más constante, especialmente a última hora del día. Los vecinos no hablan de inseguridad, pero sí de zonas donde más luz y más cuidado ayudarían a reforzar la tranquilidad. «No es que dé miedo vivir aquí, ni mucho menos. Es un barrio bastante tranquilo, aunque hay calles en las que por la noche se agradecería más iluminación», apunta Díaz.

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Zona en crecimiento

Casa Plata mira al futuro con más vecinos, más viviendas y más vida residencial. La construcción de nuevas promociones confirma que seguirá creciendo en los próximos años, y ese proceso vuelve a poner sobre la mesa una idea compartida por muchos residentes. «Si se construyen más viviendas, también hay que pensar en cómo se mueve la gente y en cómo se mantiene el barrio», resume Cristina Gutiérrez, que reclama más atención para una zona llamada a ganar peso en el sur de la ciudad.