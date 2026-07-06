Fiscalía de Cáceres investiga dos vídeos por posible delito de odio contra el colectivo LGTBI+

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por la asociación Extremadura Entiende (EE) por la difusión de dos vídeos con mensajes dirigidos contra las personas LGTBI+, al apreciar indicios de un posible delito de odio tipificado en el artículo 510 del Código Penal.

Oficina LGTBIfobia

La actuación parte de un traslado remitido por la Oficina de Atención Integral a Víctimas por LGTBIfobia de la entidad, financiada por la Junta de Extremadura, en el que se solicita que se analice el contenido de ambas grabaciones por considerar que podrían constituir un delito de humillación pública, menosprecio de la vida e incitación al odio y a la violencia por motivos de orientación sexual.

El primero de los vídeos, difundido el pasado 29 de junio, contiene expresiones de extrema gravedad contra las personas homosexuales. Entre ellas figuran frases como "había que fusilar a todos los gais", "era cogerlos y matarlos" o "agarrarlos y meterles una paliza y dejarlos por ahí partidos", manifestaciones que la asociación considera susceptibles de encajar en los delitos relacionados con el discurso de odio.

La denuncia incorpora también un segundo vídeo, publicado el 5 de julio, en el que el mismo autor continúa difundiendo mensajes homófobos y amplía sus ataques a las familias LGTBI+, cuestionando los modelos familiares formados por dos padres o dos madres y asegurando, "sin respaldo legal, que las personas homosexuales tienen prioridad para acceder a viviendas de protección oficial".

Estigmatización

Según EE, la reiteración de este tipo de publicaciones evidencia una conducta continuada de estigmatización y deshumanización del colectivo, utilizando además informaciones falsas que pueden contribuir a alimentar el rechazo social hacia las personas LGTBI+.

La entidad subraya igualmente que, en el momento de presentar la denuncia, ambos vídeos seguían disponibles en las plataformas digitales donde fueron publicados y acumulaban miles de visualizaciones, circunstancia que, a su juicio, incrementa el alcance e impacto de unos mensajes potencialmente discriminatorios.

Con esta investigación, la Fiscalía de Cáceres deberá determinar si el contenido de las grabaciones puede ser constitutivo de un delito de odio y, en su caso, acordar las diligencias oportunas. Entre las medidas que plantea la asociación figura también la eventual retirada de los vídeos, si así procediera conforme a la legislación vigente.