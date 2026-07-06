Soldados del Cefot de Cáceres, afectados por una intoxicación alimentaria

Soldados del Centro de Instrucción de Tropa de Cáceres, Cefot, ha resultado afectado por una intoxicación alimentaria, según han confirmado a este diario fuentes del acuartelamiento Santa Ana. Al parecer a lo largo de este fin de semana, un grupo de alumnos han presentado una sintomatología relacionada con vómitos y diarrea. En estos momentos una investigación determina las causas. Ninguno de los afectados (el centro no ha podido precisar el número) ha tenido que ser ingresado y están bajo la supervisión de los servicios médicos de la propia base militar.

"El cuadro no ha podido determinar las causas. No se sabe aún si se trata de un proceso vírico o de la ingesta de algún alimento en mal estado", han dicho desde el Cefot, que ha negado rotundamente que medio batallón haya resultado afectado. "Se dicen muchas cosas en las redes y eso es mentira", han reiterado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Tropa y Marinería en España, Atme, Marco Antonio Gómez Martín, sí ha manifestado que al parecer, se trata de "una intoxicación grave que ha afectado a los solados, con gastroenteritis y deshidratación severa". La causa de la dolencia podría estar provocada por la ingesta de ensaladilla rusa, ha apuntado Gómez, un extremo que está aún por confirmar.

Atme ha mostrado, eso sí, su preocupación porque esta situación tenga lugar a menos de una semana del acto de Juramento a la Bandera de los más de 1.500 alumnos que desde el 4 de mayo cursan la Fase de Formación Militar General (FFMG) en el acuartelamiento Santa Ana. El acto tendrá lugar el próximo sábado, día 11 de julio, a las 09:00 horas en la explanada de Jura del acuartelamiento. El acto será presidido por el general director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación Juan Manuel Salom Herrera.

Gómez Martín ha apuntado que la preocupación es "máxima" y que hay "muchos padres preocupados pues hay muchos afectados", sin precisar la cifra. Desde la asociación se ha lamentado que el Ministerio de Defensa "no haya lanzando un comunicado oficial" y ha criticado que se "sirviera ensaladilla rusa en mitad de una ola de calor".

Antecedentes

El pasado mes de junio, un alumno del Centro de Formación de Tropa número 1 (Cefot 1) de Cáceres se recuperaba en el Hospital Universitario tras haber ingresado en la UCI por un golpe de calor. El joven, de 22 años, tuvo que ser intubado en un primer momento debido a la gravedad de su estado. El ingreso se produjo por "exceso de temperatura", según confirmó el SES. El caso tuvo lugar también en una semana marcada por las altas temperaturas y ha llevado a la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) a pedir información sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el episodio.