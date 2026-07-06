Muere en Cáceres a los 64 años Manuel Cancho, técnico clave en las carreteras de Extremadura

La obra pública extremeña ha perdido a uno de sus nombres más reconocibles dentro de la administración autonómica. Manuel María Cancho Falcón, funcionario de la Junta de Extremadura y responsable del Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras, falleció en Cáceres el pasado viernes 3 de julio a los 64 años. Su trabajo estuvo vinculado durante años a la planificación, diseño y ejecución de actuaciones en la red viaria autonómica, un ámbito decisivo en una región extensa, dispersa y con una fuerte dependencia de la carretera para conectar municipios, servicios públicos, actividad económica y movilidad diaria.

Cancho Falcón desempeñaba su labor en la Dirección General de Infraestructuras Viarias, dentro de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Desde ese puesto participó en una tarea poco visible para el ciudadano, pero esencial en el funcionamiento de Extremadura: la mejora, conservación y desarrollo de las comunicaciones por carretera.

Su figura era conocida especialmente en el sector de la ingeniería civil y de las infraestructuras. En 2020 recibió la Medalla de Honor de la Carretera, un reconocimiento promovido desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y concedido por la Asociación Española de la Carretera.

Aquel galardón destacaba su aportación a las carreteras locales y su visión sostenible de las infraestructuras. En una entrevista publicada por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Cancho defendía la necesidad de situar la seguridad viaria, la accesibilidad, la sostenibilidad y la movilidad en el centro de las decisiones sobre carreteras.

Manuel María Cancho Falcón, jefe del Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras de la Junta de Extremadura, falleció el viernes 3 de julio en Cáceres a los 64 años. Su muerte ha causado pesar en el ámbito técnico y administrativo autonómico

No era una visión menor en una comunidad como Extremadura, donde la carretera sigue siendo el principal hilo de unión entre muchas localidades y donde cada mejora viaria tiene una lectura que va más allá de la obra: afecta a la igualdad territorial, al acceso a los servicios y a la actividad de comarcas enteras.

Funeral en San Juan

El fallecimiento se produjo de forma repentina y ha causado consternación entre compañeros, técnicos y personas vinculadas a la administración regional. La ceremonia religiosa se celebró el sábado 4 de julio, a las 11.00 horas, en la parroquia de San Juan de Cáceres. En el entorno profesional se ha subrayado estos días su dedicación a un servicio público que se mide muchas veces en expedientes, proyectos y obras, pero que termina dejando huella en la vida cotidiana de miles de extremeños. Así, su amigo Jesús Castelló, gerente de Aquaducto Ingeniería y Servicios Extremeños SL, se expresaba así: "Se fue Manuel Cancho Falcón, ingeniero de la Junta de Extremadura. Se fue una persona que nos ayudó a muchos a comenzar nuestra andadura en las empresas que gestionamos hoy. Se fue un técnico escrupuloso y con una capacidad de organización increíble. Pero para mí, lo más importante es que se fue una persona buena, una persona que a lo largo de todos estos años, allá por el 2000 fue cuando yo lo conocí, fue forjando una una amistad y complicidad ya no solo en el trabajo, sino en la manera de tratarnos, en la manera de preocuparse por nosotros. Y eso hoy en día, nos falta en muchos ambientes y lugares de la vida.Nos ayudó muchísimo y fue mejor persona. Mis más sinceros respetos a Don Manuel Cancho Falcón, y mis más sinceras condolencias a toda su familia. Descansa en paz amigo".

Y es que las carreteras no suelen tener nombres propios para quienes las usan a diario. Se recuerdan por un puerto, una travesía, una variante, una mejora pendiente o una obra terminada. Detrás de cada proyecto, sin embargo, hay técnicos, informes, decisiones, criterios de seguridad y años de experiencia acumulada. Por eso su fallecimiento deja hoy, más que nunca, un gran vacío.