Tras los muros de la casa-museo Yusuf Al Burch: una joya del Cáceres musulmán en el corazón de la ciudad

En Cáceres hay lugares que se muestran a plena luz y otros que prefieren permanecer en penumbra, protegidos por muros gruesos, pasillos estrechos y escalones que bajan hacia otra época. La casa-museo árabe Yusuf Al-Burch pertenece a esa segunda categoría. Está en la Cuesta del Marqués, junto a la plaza de San Jorge, en pleno corazón de la ciudad monumental, pero para muchos cacereños y visitantes sigue siendo una joya casi secreta. Una casa que no se entiende desde la fachada, sino desde dentro. Desde la roca. Desde el agua. Desde el silencio fresco de su aljibe.

El edificio, datado en el siglo XII y levantado sobre restos de origen romano, permite asomarse a una parte menos conocida del casco histórico: la vida doméstica del Cáceres musulmán. La ciudad suele contarse a través de sus torres, palacios, iglesias y adarves, pero esta vivienda propone otro viaje. No habla solo del poder militar ni de la nobleza cristiana posterior, sino de la intimidad de una casa acomodada, de sus espacios privados, de su sistema de abastecimiento, de sus baños y de sus zonas de encuentro y descanso.

De vivienda a museo

La historia reciente del inmueble comienza en los años sesenta, cuando José de la Torre Gentil y Carmen de la Torre Suárez adquirieron una antigua vivienda con la idea inicial de rehabilitarla. Aquella obra doméstica acabó convirtiéndose en una aventura arqueológica y vital. Bajo capas de abandono comenzaron a aparecer bóvedas, suelos de barro cocido, restos romanos, elementos árabes, un aljibe y unos baños excavados en la roca. Lo que iba a ser una reforma terminó transformándose en una misión personal.

José de la Torre, apasionado de la historia y de la arqueología, dedicó años, recursos y buena parte de su vida a recuperar el edificio. Se formó, viajó por países musulmanes como Marruecos, Egipto o Irak y buscó asesoramiento para intentar devolver a la casa una lectura coherente con su pasado. En ese camino llegó incluso a estudiar Lengua y Literatura Árabe en la Universidad de Salamanca, una muestra de hasta qué punto aquel hallazgo dejó de ser una simple obra para convertirse en una obsesión patrimonial.

En 1976, tras un largo proceso de restauración, el espacio abrió sus puertas como casa-museo árabe Yusuf Al-Burch con la presencia del embajador de Irak. Desde entonces, sus descendientes han mantenido vivo ese legado y han continuado ampliando las colecciones vinculadas al mundo árabe medieval.

Vida entre muros

El recorrido por la casa permite entender por qué el inmueble resulta tan singular. El zaguán introduce al visitante en una arquitectura pensada para proteger la intimidad. Desde ahí se accede a la cocina, a la alacena y al aljibe, excavado en la roca y esencial para almacenar el agua de lluvia. En una ciudad marcada durante siglos por el valor estratégico del agua, este espacio resume una forma de habitar: recoger, conservar, refrescar y sobrevivir.

La sala de té recrea uno de los espacios de recepción de la vivienda. El arco, la decoración y las piezas expuestas ayudan a imaginar una escena cotidiana de visitas, conversación, lectura o descanso. Muy cerca se encuentra la sala de armas, instalada en lo que en otro tiempo fue comedor y donde hoy se muestran dagas, cimitarras y otros objetos que refuerzan el ambiente histórico del museo.

El patio es otro de los puntos clave. Aunque hoy tiene unas dimensiones más reducidas que en origen, conserva la idea de espacio central de la casa. Jardín, zona de paso, lugar de reunión y pulmón interior. Las plantas, la memoria de una fuente y las dos cabezas de león que se conservan permiten reconstruir mentalmente un ambiente de aromas, sombra y agua.

Al fondo aparece la sala de baile, con instrumentos y elementos decorativos que evocan las reuniones sociales de la época. Después, el recorrido se vuelve más íntimo. El harén y la alcoba principal hablan de la separación entre espacios públicos y privados, de la organización interna de la vivienda y del lugar reservado a las mujeres. Bóvedas, ventanas al patio, arcos y rincones acompañan ese cambio de atmósfera.

La parte más sorprendente está bajo tierra. La despensa mantiene una temperatura constante gracias a su contacto con la roca y con el aljibe. Más abajo, el hammam revela uno de los elementos más valiosos del conjunto. Los baños árabes, excavados en la piedra, funcionaban con vapor generado por una caldera situada bajo el patio y servían también como sistema de calefacción para las habitaciones superiores. Es ahí donde la casa deja de ser solo museo y se convierte en una lección de ingeniería doméstica medieval.

Halo de misterio

La casa-museo Árabe Yusuf Al-Burch tiene, además, ese punto de misterio que acompaña a los edificios antiguos. Hay quienes hablan de presencias, de sensaciones extrañas, de una atmósfera distinta al cruzar la puerta. Las leyendas forman parte del envoltorio, pero no hacen falta para justificar la visita. Basta con bajar al aljibe, entrar en el hammam o detenerse bajo una bóveda para entender que este edificio conserva algo más poderoso que una historia encantada: conserva una forma de vida.