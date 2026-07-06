La parroquia que construyó el cura viajero de Cáceres: "Dios está en todas partes, don Severiano ya ha estado"

La batalla del Salado (a veces también denominada batalla del río Salado) se libró el lunes 30 de octubre de 1340, en la provincia de Cádiz y fue una de las batallas más importantes del último periodo de la Reconquista. En ella, las fuerzas combinadas de Castilla y Portugal derrotaron a los benimerines, último reino magrebí que trataría de invadir la península ibérica. La batalla da nombre una calle de Cáceres paralela a la avenida de Hernán Cortés y con vistas al parque del Príncipe.

Sin duda, uno de los emblemas de la calle Batalla del Salado es la parroquia de San José. Y Caceres le debe esta parroquia a Don Severiano, el célebre sacerdote fallecido en 2018 y que permanece en la memoria de muchos cacereños porque con su fallecimiento a los 88 años se fue una parte de la historia contemporánea de Cáceres. La trascendencia de su figura es tan grande que fue en 2012 cuando el ayuntamiento, siendo Elena Nevado alcaldesa, lo nombró Hijo Adoptivo de la ciudad. Sus restos mortales descansan en la parroquia que fundó, hecho poco habitual, pero que sirve para homenajear al hombre y sacerdote que hizo de este templo de la avenida de Hernán Cortés el indudable motor de su vida religiosa.

Severiano nació en Guijo de Galisteo en 1929. Sus padres, Severiano y María del Rosario, eran maestros nacionales, así que él y su hermano Tomás fueron con ellos a la escuela. Severiano jugaba con los muchachos de la calle, con Quini, con Carlos... hasta que al cumplir los 10 años entró en el seminario de Coria, donde le dieron clase don Ramón, don Félix y don Ovidio, que era el de Latín. Severiano se fue después a estudiar a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde hizo la licenciatura de Teología, y de ahí a Madrid a hacer Ciencias Sociales en el León XIII. Cuando se ordenó sacerdote se convirtió en don Severiano, el único párroco que tenía la iglesia de San José. Severiano creó la parroquia en 1959, aunque el templo de Hernán Cortés es de 1967. El sacerdote también promovió el colegio Nazaret o la residencia de la tercera edad en el barrio de La Zambomba en 1989.

Don Severiano junto a la excaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo, cuando fue nombrado Hijo Adoptivo de la Ciudad. / El Periódico

El templo de San José lo levantaron el arquitecto Vicente Candela y el delineante Claudio Fernández Lozano, que era funcionario del Múltiples. Entonces la parroquia atendía a una feligresía de 2.000 cacereños. Estaban las Vicencianas, que eran las mujeres, y en San Vicente de Paul estaban los hombres. La de San José era y sigue siendo una parroquia muy viva, pero si por algo era conocido don Severiano fue por haber ideado la primera agencia de viajes de la ciudad. Don Severiano puso los viajes de moda. Comenzó organizando excursiones a Guadalupe, Fátima, Lourdes... con 2 o 3 autobuses. Pero fue tal el boom que agencias como Halcón o Vajes Monfragüe se quedaban pequeñas ante ese tótem de los autobuses que era don Severiano. De Fátima y Guadalupe se saltó a París, Londres, a Roma y las audiencias con el Papa, India, Estados Unidos... Fueron a todos lados. Así que no es de extrañar que el dicho más popular de Cáceres sea éste: ‘Dios está en todas partes, don Severiano ya ha estado’.

Cuando don Severiano llegó a Cáceres el obispo era Llopis Ivorra. Tras la renuncia de Llopis por edad, la curia nombró nuevo prelado. El 24 de abril de 1977 fue consagrado el sevillano Jesús Domínguez Gómez, justo el mes que dimitió de alcalde Díaz de Bustamante, que precisamente un año antes había contraído matrimonio en el placentino Palacio de Mirabel con María del Rosario Falcó y Fernández de Córdoba.

Fotogalería | La parroquia de San José en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El nuevo obispo enseguida caló en la ciudad y don Severiano trabajó muy estrechamente con él. Don Jesús nació en Pilas, un pueblo de Sevilla, y hablaba con las ezes. Era muy campechano y conectó con la gente. Don Jesús cambió algunas cosas, por ejemplo, Llopis tenía escolta (un policía de paisano) y don Jesús, no. Llopis tenía chófer, (Jesús, que tenía un hermano que trabajaba en el Banco de Bilbao) y don Jesús tenía carnet.

Cuando terminaba el despacho, a eso de las 13.30, don Jesús se bajaba a la calle de los vinos y alternaba con los universitarios. Por la tarde hacía tertulia con los taxistas en las paradas de la plaza Mayor y San Juan. En ella participaban célebres conductores como El Colorao, Lino o Fernando, que era de Aldea Moret.

Pero además don Jesús era muy currista. Cuentan que un día lo invitaron las Carmelitas a dar una conferencia. Antes de las 7 de la tarde se levantó y le dijo a las monjas: «Hermanas, esto se ha acabado, que van a dar las siete y en Televisión Española echan los toros. Me tengo que ir a ver a Curro Romero». Don Jesús cambió la sotana de Llopis por el clériman, murió joven, antes de cumplir los 60, y sus restos descansan en la concatedral de Santa María.

Figura colosal

Don Severinao fue, indudablemente, una figura colosal que recordaba de forma certera el ya fallecido profesor Antonio Sánchez Buenadicha en uno de esos artículos que escribía en este periódico: "Asistí -decía Buenadicha- a alguna reunión en la que junto al arquitecto y Pepe Bueno, coadjutor de la parroquia de san Juan, discutían cómo debía ser el futuro templo, desde la estructura y el reparto de espacios hasta el diseño de las vidrieras, siempre con la idea de seguir las directrices pastorales y litúrgicas emanadas del Concilio Vaticano II celebrado unas fechas antes, como quedó plasmado en las vidrieras que recorren el templo para hacer un resumen de ‘la historia de la salvación’. Desde el mismo momento en que tuvo la determinación de construir la nueva iglesia, don Severiano comenzó las visitas a toda clase de personas que pudieran hacer alguna aportación económica al proyecto. Una tarea en la que tuvo mucho éxito aunque no exenta de fracasos sonoros e incluso pequeños desencuentros. Pero además puso en marcha un colegio, convertido más tarde en cooperativa, que educó a muchos cacereños. Fue un pionero en la organización de peregrinaciones y viajes culturales que preparaba con esmero, logrando precios asequibles que permitieron a muchas personas conocer un mundo al que no tenían acceso fácilmente".

Concluía Buenadicha que "Don Severiano era un hombre de verbo fácil, excesivo a veces, lo que le llevaba a prolongar indefinidamente sus homilías pues le costaba mucho ‘aterrizar’. En esta exuberancia verbal competía con otros célebres párrocos de la capital cacereña, lo que condujo a un amigo mío a componer unos ripios: 'Si quieres salvar tu alma como pete a un buen cristiano vete a misa a san José y escucha a don Severiano. Y si quieres ir al cielo que es un asunto muy serio vete a Fátima corriendo y escucha a don Emeterio'.

Y aquí, en la Batalla del Salado, sigue la iglesia de San José, entre casas bajas y su despacho parroquial de Cáritas, y algunos edificios de nueva construcción que dan sabor popular a este pequeño remanso de paz desde el que sigue siendo alargada la frondosa y fértil sombra de Don Severiano.