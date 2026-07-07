Ángel Orgaz, tras el aumento del 18% de visitantes: "El sector ofrece un turismo de calidad en Cáceres"

La Concejalía de Turismo de Cáceres impulsa nuevas iniciativas para reforzar la promoción de la ciudad durante los próximos meses. A la continuidad de las visitas guiadas se sumarán nuevos conciertos a partir de septiembre, mientras que la capital estrena una renovada imagen corporativa con motivo del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, marcada por un característico color azul. El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha presentado este martes, desde la Oficina de Turismo, todas estas actuaciones, junto con el nuevo uniforme del personal y los datos turísticos correspondientes al mes de mayo.

"Empezamos el año en FITUR con una campaña muy potente para conmemorar el 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Allí presentamos un vídeo que ha tenido una gran repercusión y que posteriormente se ha proyectado en algunas de las ciudades más importantes del país, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. Ahora queríamos que esa misma imagen y ese mensaje también llegaran a la propia ciudad de Cáceres, para que tanto los cacereños como quienes nos visitan puedan identificarse con esta celebración tan especial", explica Orgaz.

Programación y renovación de la imagen turística

El concejal de Turismo recordó que, a lo largo de los últimos meses, el Ayuntamiento ha ido presentando distintas iniciativas con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Entre ellas figuran un ciclo de conciertos que comenzará en septiembre y un programa de visitas guiadas que, según indicó, ha registrado una elevada participación. Desde su puesta en marcha, más de 500 personas han participado en estas rutas y la mayoría de las plazas previstas hasta final de año ya están completas, con una media de unas 50 personas por visita. Además, el Ayuntamiento ha renovado la imagen corporativa vinculada a esta conmemoración, incorporando el color azul como elemento identificativo del aniversario. Esta nueva identidad también se ha trasladado al vestuario del personal de la Oficina de Turismo, que estrenará uniformes de verano e invierno adaptados a la normativa de prevención de riesgos laborales y homologados por el servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento. La dotación incluye, además de las prendas habituales, nuevos chalecos con el objetivo de mejorar la funcionalidad del uniforme.

Nuevo material promocional por el 40 aniversario

Asimismo, el concejal explicó que la renovación de la imagen del 40 aniversario también se ha trasladado al material promocional de la ciudad. Desde este martes, la Oficina de Turismo dispone de nuevos artículos que también se utilizarán en las ferias y eventos turísticos en los que participe el Ayuntamiento. Entre ellos destacan las bolsas de tela (tote bags), uno de los productos más demandados, además de llaveros y otros elementos promocionales dirigidos al público infantil.

Según indicó, el objetivo es que este material no solo sirva para promocionar Cáceres fuera de la ciudad, sino también para implicar a la ciudadanía en la conmemoración del aniversario. Con ese propósito, se han elaborado diferentes materiales específicos que comenzarán a distribuirse en los próximos días. Entre ellos figuran puzles que se repartirán en centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad; posavasos destinados a los establecimientos hosteleros, que podrán recogerlos en la Oficina de Turismo para utilizarlos durante la temporada estival; pegatinas con la imagen del 40 aniversario, realizadas en colaboración con la Oficina de Comercio para que los comercios interesados puedan colocarlas en sus escaparates; y marcapáginas que se distribuirán en la biblioteca municipal.

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Balance positivo del turismo en mayo

Por último, el concejal hizo referencia a los últimos datos turísticos, que calificó de positivos. Según explicó, durante el mes de mayo Cáceres registró un incremento del 18% en el número de visitantes, tanto nacionales como internacionales, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, las pernoctaciones en los establecimientos hoteleros de la ciudad aumentaron un 18,5 %, unos datos que, según señaló, reflejan la evolución favorable de la actividad turística. "Seguimos trabajando para consolidar a Cáceres como un destino turístico de primer nivel. Este no es solo un esfuerzo del Ayuntamiento, sino de todo el sector turístico de la ciudad, que está realizando una apuesta firme por ofrecer un turismo de calidad. En esa línea, vamos a continuar impulsando iniciativas y colaborando con todos los agentes implicados para seguir mejorando la oferta turística de Cáceres", concluye.