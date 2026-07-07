Becado en Londres, pero sin recursos para ir: el sueño pendiente de Álvaro Payo, joven promesa de la danza en Cáceres

Álvaro Payo recibió el correo de su vida cuando iba camino del aeropuerto. El joven cacereño, de tan solo 17 años, acababa de realizar una prueba en la English National Ballet School, una prestigiosa escuela vocacional de Londres especializada en la formación de bailarines profesionales de danza clásica. Apenas unas horas después de la audición, mientras regresaba a casa, llegó la respuesta por escrito: la escuela le abría sus puertas para formarse allí durante un año.

La alegría, sin embargo, llegó acompañada de una barrera difícil de salvar. El curso supera los 25.000 euros, una cantidad inasumible para su familia. El centro londinense, al conocer su situación económica, volvió a estudiar el caso y decidió concederle una beca completa para cubrir la matrícula. Pero el sueño internacional de Álvaro aún no está garantizado: ahora quedan por afrontar los gastos de alojamiento, manutención y viajes, una carga que sigue estando fuera de su alcance.

"Está todo un poco en el aire", resume el joven bailarín. La institución, según explica, mantiene su interés en incorporarlo y sigue buscando fórmulas para facilitar su llegada a Londres, entre ellas una posible ayuda superior a los 10.000 euros para cubrir parte de la estancia. La familia, por su parte, espera ahora esa confirmación definitiva y la respuesta de posibles apoyos públicos que permitan hacer realidad este oportunidad.

Álvaro Payo, el bailarín cacereño que pretende cumplir su sueño internacional, en el Palacio de Carvajal. / Gonzalo Lillo

Talento precoz

Álvaro estudia actualmente en el Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres. Este año debía pasar al tercer curso, pero sus profesores decidieron adelantarlo directamente a quinto por su actitud, su capacidad de trabajo y su evolución en la danza. "Me veían capaz y lo cierto es que no me costó mucho adaptarme", cuenta.

Su especialidad es la danza o ballet clásico, una disciplina que define como la base de todo. Empezó más tarde de lo habitual, con 10 años, después de acudir a ver el musical de Billy Elliot. "Fue lo que me marcó. Le dije a mi madre que quería apuntarme al conservatorio de danza y así empecé", recuerda. Tras formarse en el Conservatorio Elemental El Brocens, dio el salto al Conservatorio Profesional, situado en la parte antigua de la capital cacereña.

El joven bailarí, en el Gran Teatro de Cáceres. / Cedida a El Periódico

Su caso también llama la atención por lo que representa en la región. En su curso, explica, este año ha habido cuatro chicos frente a unas 50 o 60 chicas, una diferencia que confirma que la presencia masculina en la danza clásica sigue siendo minoritaria. Para su familia, su posible salto a Londres no solo sería un logro personal, sino también una forma de demostrar que desde Cáceres se puede llegar a una escuela internacional de primer nivel.

Futuro en el aire

Su madre, Laura Pérez, explica que esta oportunidad tiene una dimensión que va mucho más allá de lo académico. Ella trabaja como limpiadora en el Palacio de Carvajal y reconoce que la familia vive estos días entre la ilusión y la incertidumbre. "Tenemos una mezcla de ilusión y miedo", admite.

Temor a que su hijo se marche tan joven, a todo lo que implica vivir fuera y, sobre todo, a que todo ese esfuerzo se quede a las puertas "por no poder asumir los gastos" que quedan fuera de la beca.

Apoyo necesario

La familia ya ha empezado a tocar puertas. Laura asegura que ha contactado con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de quien recibió respuesta, aunque sin que por ahora exista una ayuda autonómica para este caso. También se ha dirigido al consejero de Cultura, Jorge Suárez, de quien aún no ha recibido contestación.

Álvaro Payo, durante una práctica de danza clásica. / Cedida a El Periódico

Sí han encontrado disposición por parte de la Diputación de Cáceres y de la Fundación Valhondo, aunque aún no se ha cerrado una vía concreta de apoyo. "Realmente no tenemos nada seguro", explica la madre. También el entorno del conservatorio se ha movilizado. Profesores, tutores y la dirección del centro han tratado de respaldar el caso de un alumno al que ven preparado para dar el salto.

La insistencia de la English National Ballet School alimenta esa esperanza. Primero llegó la admisión, después la beca completa y ahora la posibilidad de una ayuda adicional para cubrir parte de la estancia. "No creo que den tanta insistencia a todo el mundo", apunta Álvaro Payo, consciente de que esta prestigiosa escuela ha visto en él algo especial.