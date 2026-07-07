Cuando la calle Pintores pasó a llamarse Generalísimo Franco en Cáceres: así fue la decisión de 1937

En el año 1937, el Ayuntamiento de Cáceres tomó una decisión que reflejó el profundo cambio político y social que comenzaba a consolidarse en España en plena Guerra Civil. La corporación municipal aprobó el cambio de nombre de la emblemática calle Pintores, considerada por aquellos años la principal vía de la ciudad, que pasó a denominarse Generalísimo Franco.

La medida fue adoptada durante un pleno celebrado en el mes de septiembre y presidido por el entonces alcalde Francisco Maderal Vaquero, junto a los vocales Mariño, Muriel y Sánchez Manzano. La decisión se enmarcó dentro de una etapa marcada por transformaciones institucionales y simbólicas que empezaron a extenderse por distintos puntos del país.

Nuevos símbolos urbanos

Además del cambio de denominación de la conocida calle cacereña, en la misma sesión también se aprobó otra modificación significativa en el espacio urbano de la ciudad. El Ayuntamiento acordó sustituir en la plaza de América la escalinata conocida popularmente como La Palmatoria por una cruz de piedra dedicada a los caídos en la guerra de la ciudad.

Estas actuaciones formaron parte de una serie de cambios impulsados durante aquellos años, en los que numerosos espacios públicos comenzaron a incorporar nuevas referencias y símbolos ligados al contexto político y social del momento.