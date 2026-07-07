Las seis noches musicales del Pedrilla llegan este verano con barra para combatir el calor

Vuelve uno de los momentos más mágicos del verano cacereño, una cita en la que dejarse llevar por la música en un entorno único. Este mes de julio regresan los Conciertos del Pedrilla, y con ellos la posibilidad de disfrutar en sus jardines de algunas de las propuestas musicales más destacadas de la temporada, en un ambiente que cada año convierte las noches de Cáceres en algo más que una simple programación cultural.

La vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, subrayó durante la presentación que "esta edición responde a una apuesta de alta calidad, diversa y plural", con estilos que van desde el fado y el world music hasta el jazz, el swing, el flamenco, el pop, los sonidos balcánicos, el reggae, la electrónica o los ritmos cubanos.

En total serán seis conciertos, programados en todos los viernes comprendidos entre el 17 de julio y el 21 de agosto, dentro de un ciclo para el que la Diputación destina cerca de 125.000 euros.

Una programación diversa y con sello solidario

La institución vuelve a mantener además una de las señas de identidad de este ciclo: su componente solidario. La entrada tendrá de nuevo un precio simbólico de cinco euros, cuya recaudación se destinará íntegramente a entidades sin ánimo de lucro y colectivos sociales.

Gutiérrez defendió esta fórmula como una manera de unir el compromiso con la cultura y el apoyo a quienes desarrollan una labor solidaria en la provincia, reforzando así una cita que no solo ofrece música en directo, sino también un retorno social evidente.

Los conciertos del Museo Pedrilla llegan a su fin con lleno / Diputación de Cáceres / Jorge Valiente

La vicepresidenta anunció también una de las novedades más demandadas por el público en los últimos años: la instalación de una barra para que los asistentes puedan acceder a agua, refrescos y bebidas durante los conciertos, una mejora especialmente pensada "para unas noches de verano marcadas por las altas temperaturas".

A su juicio, esta incorporación completa una experiencia que ya de por sí va mucho más allá del propio espectáculo, al convertir los jardines en un espacio vivo y plenamente abierto a la ciudadanía.

Del fado al son cubano

La programación arrancará el 17 de julio con Dulce Pontes, una de las grandes voces portuguesas y figura fundamental en el renacimiento del fado, cuya presencia dará al ciclo un arranque de proyección internacional. El 24 de julio llegará uno de los conciertos más singulares de esta edición, con Jazzeres Big Band junto a Aurora Rosamino, Miriam Cantero, Chloé Bird y Mar Morán, en una propuesta que fusiona swing y jazz con flamenco, pop y lírica desde un marcado sello extremeño.

Precisamente sobre este concierto, Juanlu González, integrante de Jazzeres Big Band, explicó que la intención ha sido "llevar el proyecto a un escalón más alto", reuniendo a cuatro cantantes extremeñas que definió como "iconos" dentro de sus respectivos estilos.

Y es que, según ha señalado, "en Extremadura sigue faltando creer un poco más en el talento musical propio", y este espectáculo quiere servir precisamente para ponerlo en valor con una producción de calidad en un espacio tan emblemático como el Pedrilla.

En este sentido, Aurora Rosamino añadió que no es habitual que voces de estilos tan distintos compartan escenario, por lo que defendió la cita del 24 de julio como "una oportunidad única tanto para las intérpretes como para el público".

El 31 de julio será el turno de María Toledo, que además estrenará en Cáceres el repertorio de su nuevo disco 'María' en la que será su presentación oficial ante el público. Ya en agosto, el día 7 llegará Toni Zenet, con su particular mezcla de elegancia, jazz e influencias diversas; el 14 de agosto actuará La Trocamba Matanusca, con una explosiva combinación de fanfarria balcánica, swing y electrónica; y el cierre, el 21 de agosto, correrá a cargo de Septeto Naborí, que pondrá el broche final con la esencia del son tradicional cubano.

Entradas y un espacio cada vez más vivo

Las entradas podrán adquirirse por anticipado y, en caso de quedar disponibles, también el mismo día de cada concierto. Desde la organización se insiste en la conveniencia de "comprarlas con tiempo", ya que suelen agotarse con rapidez y el margen de venta directa suele ser bastante menor.

Gutiérrez quiso enmarcar además este ciclo dentro de una estrategia más amplia de revitalización de los jardines del Pedrilla, un espacio que, según defendió, ha dado un giro notable durante la legislatura gracias a la programación cultural continua, las exposiciones y la apertura constante al público. Los conciertos se insertan así en una idea más ambiciosa: que el patrimonio cobre sentido cuando se llena de gente, de arte y de vida.

Porque eso es, en el fondo, lo que vuelve este verano al Pedrilla no es solo un cartel de primer nivel, sino una forma muy concreta de vivir las noches de julio y agosto en Cáceres. Un lugar donde la música no se escucha solo desde la butaca, sino también entre árboles, conversaciones y aire caliente de verano, con la sensación de que durante unas horas la ciudad respira de otra manera.