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La Audiencia Provincial

Confirman dos años de cárcel para un vigilante por agredir a un asistente en el festival Extremúsika en Cáceres

La justicia ratifica las condenas a tres vigilantes de seguridad por la agresión a un asistente durante el festival Extremúsika de 2023

Fotogalería | Así se vive la segunda jornada de Extremúsika en Cáceres

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Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado las condenas impuestas a tres vigilantes de seguridad por la agresión a un asistente durante el festival Extremúsika de 2023, celebrado en el recinto ferial de Cáceres, al desestimar los recursos de apelación presentados contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal.

Penas

La Sala ratifica la pena de dos años de prisión para el principal acusado por un delito de lesiones con instrumento peligroso, así como las multas de 450 euros impuestas a otros dos empleados de la empresa de seguridad por su participación en la agresión.

Los hechos se remontan a la madrugada del 15 de octubre de 2023, cuando el lanzamiento de varias bengalas por parte de asistentes al festival provocó un altercado que obligó a intervenir al personal de seguridad y generó el descontento de parte del público.

Según recoge la sentencia, en un momento de la intervención el principal acusado sujetó por la espalda a un asistente que se encontraba entre los presentes y, "sin que mediara justificación", le golpeó en la cabeza con la defensa extensibleque portaba. Tras caer al suelo, la víctima fue también agredida por los otros dos vigilantes condenados.

En su recurso, el principal acusado alegó vulneración del derecho a la presunción de inocencia al considerar incorrecta la valoración de la prueba realizada por el juzgado. Sin embargo, la Audiencia rechaza ese argumento y sostiene que las conclusiones alcanzadas en la sentencia recurrida son "totalmente razonables y lógicas".

Los magistrados consideran que el recurso pretende sustituir la valoración efectuada por el órgano judicial por la interpretación interesada del recurrente, una estrategia de defensa que califican de "legítima", pero "inadmisible en este caso", dada la existencia de una prueba de cargo "sólida y correctamente valorada".

La resolución añade que la prueba practicada durante el juicio desvirtúa plenamente la presunción de inocencia reconocida en el artículo 24.2 de la Constitución, por lo que confirma íntegramente las condenas impuestas en primera instancia.

El altercado registrado aquella madrugada dio lugar a varias denuncias contra el dispositivo de seguridad privada del festival por parte de asistentes que aseguraron haber sido agredidos durante la intervención de los vigilantes. Según se informó entonces, los incidentes se saldaron con al menos 15 personas heridas y varios asistentes expulsados del recinto, en una edición que reunió a más de 80.000 personas a lo largo de sus tres jornadas.

La actuación obligó además a intervenir a efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de la Policía Local, que asistieron a los afectados e informaron a las personas lesionadas sobre su derecho a presentar denuncia por los hechos ocurridos durante la jornada más multitudinaria del festival, en la que actuó el cantante Quevedo.

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Con este fallo, la Audiencia Provincial mantiene las penas impuestas a los tres vigilantes y da por acreditada la agresión ocurrida durante el festival, sin apreciar motivos para modificar la resolución recurrida.

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