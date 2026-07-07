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Un esfuerzo ciudadano cada vez mayor: Cáceres el Viejo solicita ayuda para sus olmos

La asociación vecinal pide al Ayuntamiento apoyo para el riego mediante un camión cisterna ante el aumento de las necesidades de agua y el esfuerzo que supone mantener el proyecto solo con medios vecinales

Parque de los Olmos situado en Cáceres el Viejo.

Parque de los Olmos situado en Cáceres el Viejo. / Cedida

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La Asociación Vecinal Urbanización Cáceres el Viejo ha solicitado la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres para reforzar el riego de los olmos ubicados en el Parque de los Olmos durante los meses de verano, ante el incremento de las necesidades hídricas de los árboles y las dificultades para mantener el proyecto únicamente con medios vecinales.

Según explica la asociación, durante los últimos años los propios vecinos, junto a los padrinos y madrinas de los árboles, han asumido de forma voluntaria el cuidado y riego de los ejemplares, una implicación que ha permitido consolidar la iniciativa y favorecer el crecimiento de los olmos.

Olmos en Cáceres el Viejo.

Olmos en Cáceres el Viejo. / Cedida

Crecen las necesidades

No obstante, los árboles han alcanzado un mayor tamaño y requieren una cantidad de agua superior, especialmente durante los episodios de altas temperaturas. Aunque los vecinos continúan realizando labores de riego mediante garrafas, señalan que este sistema exige cada vez más tiempo, esfuerzo y recursos para resultar eficaz.

Solicitud de un camión cisterna

A ello se suma, según trasladan desde la asociación, una menor disponibilidad de la persona que ha coordinado gran parte del seguimiento y mantenimiento del proyecto durante estos años, debido a sus responsabilidades personales y profesionales. Por este motivo, la entidad vecinal solicita al consistorio el envío periódico de un camión cisterna para reforzar el riego, especialmente durante las semanas de más calor. Consideran que esta medida permitiría complementar el trabajo de los vecinos y garantizar la conservación de un espacio que, aseguran, se ha convertido en un referente ambiental y social dentro del barrio.

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Desde la asociación subrayan que los vecinos continuarán participando activamente en el cuidado de los árboles, aunque consideran necesario contar con apoyo adicional para asegurar la continuidad del proyecto a largo plazo.

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