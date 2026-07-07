La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres lucha por un bar y una multitienda a la espera de recibir a 400 residentes por el verano

Vivir en la Estación Arroyo-Malpartida implica depender de otros núcleos para cuestiones básicas del día a día. Los vecinos no cuentan con un bar, una multitienda ni un espacio adecuado de encuentro, una situación que la asociación vecinal de la pedanía cacereña ha trasladado este lunes al presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Al encuentro han acudido Juan Manuel Martín, presidente del colectivo, y Manuel Silva, secretario de la entidad, con el objetivo de solicitar colaboración institucional para atender algunas de las demandas que arrastra este núcleo de población. Una de ellas pasa por habilitar un local que contribuya a mejorar la vida diaria y favorezca la convivencia entre sus residentes.

"No tenemos nada así en la estación", ha asegurado Martín, que considera que esta falta de servicios pesa durante todo el año, pero se nota todavía más durante los meses de verano, cuando la carencia se hace aún más evidente. En la Estación Arroyo-Malpartida hay actualmente 85 habitantes censados, si bien los vecinos calculan que residen de forma permanente unos 105. En verano, con el regreso de familias vinculadas al núcleo y la llegada de residentes temporales, la población puede alcanzar alrededor de 400 personas.

La asociación ha planteado al presidente provincial que se pueda ceder o acondicionar "algún edificio de Adif" para darle uso social o comercial, de manera que sirva como pequeño punto de abastecimiento y también como lugar de convivencia.

Juan Manuel Moreno y Manuel Silva, presidente y secretario de la asociación vecinal de la Estación Arroyo-Malpartida, en la sede de la Diputación Provincial de Cáceres. / Gonzalo Lillo

Camino sin asfaltar

Además de esta reivindicación, los representantes vecinales han reclamado apoyo para las fiestas locales de la pedanía y han vuelto a poner sobre la mesa otras reivindicaciones pendientes. La que más preocupa a sus residentes es el arreglo del camino de acceso desde Malpartida de Cáceres, una conexión que permitiría acortar desplazamientos y evitar rodeos innecesarios. Martín lamenta que la falta de asfaltado les obligue a hacer "cuatro kilómetros de ida y otros cuatro de vuelta" para un trayecto que podría resolverse "en apenas unos minutos".

El representate de la agrupación vecinal ha explicado que han intentado que los ayuntamientos atiendan esta demanda, aunque hasta ahora no han conseguido una solución. Según ha trasladado tras la reunión, desde la Diputación les han indicado que esta actuación es competencia municipal, si bien la asociación confía en que pueda abrirse alguna vía de colaboración o mediación institucional.

Sede en mal estado

Otro de los problemas que preocupa es la situación de la sede de la asociación. Según relata Martín, el local fue objeto de unas obras que quedaron sin terminar y el resultado ha sido un deterioro mayor del espacio. "La empresa se ha venido abajo, quitaron el techo, se fueron y con el agua se ha acabado rompiendo todo", señala.

El colectivo había adquirido mobiliario nuevo con las aportaciones de los socios, pero el deterioro del inmueble ha terminado afectando también a ese material. De esta forma, la sede ha quedado prácticamente inutilizable, una situación que agrava aún más la falta de espacios en la Estación Arroyo-Malpartida, donde los vecinos no cuentan con bar, tienda ni un local adecuado de encuentro.