La Policía Nacional investiga varios robos en viviendas de diferentes barrios de Cáceres

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras registrarse varios robos en viviendas de distintos barrios de Cáceres, unos hechos que han generado preocupación entre los vecinos, especialmente después de que en los últimos días se hayan sucedido las denuncias y los avisos por nuevos casos.

Del Vívero a los Fratres

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a el Periódico Extremadura que se han producido robos e intentos de robo en distintos puntos de la ciudad. Entre ellos, han señalado un intento de robo registrado recientemente en la zona de El Vivero, aunque por el momento no han facilitado el número total de denuncias presentadas ni han concretado si todos los hechos guardan relación entre sí.

A los casos conocidos en El Vivero se suman robos denunciados por vecinos en barrios como Los Fratres, San Francisco, Moctezuma o la zona de Colón, donde, según relatan los residentes, se habrían producido sustracciones de joyas y dinero en efectivo tras acceder los autores al interior de las viviendas.

Algunos vecinos aseguran que, en determinados casos, los ladrones habrían esperado a que las viviendas quedaran vacías para actuar. Es el caso de un robo denunciado en Los Fratres, donde, según el relato trasladado por vecinos de la zona, los autores habrían aprovechado la salida de una familia del domicilio para entrar en el inmueble. Estos extremos, no obstante, forman parte de los testimonios vecinales y deberán ser esclarecidos por la investigación policial.

La sucesión de estos hechos ha provocado que numerosos residentes hayan compartido mensajes de advertencia a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería para extremar las precauciones y alertar a otros vecinos de la presencia de posibles autores en distintos barrios de la ciudad.

La Policía Nacional continúa recabando información sobre los distintos robos denunciados para determinar su autoría y comprobar si existe conexión entre ellos.