Manuel Corrales regresa a Cáceres con 'Luces de barrio' para reflexionar sobre la identidad queer

Numerosas opciones para disfrutar de la ciudad.

El Ateneo de Cáceres acoge la exposición colectiva 'La Extremadura Vaciada'

El Ateneo de Cáceres acogerá del 7 al 31 de julio la exposición colectiva de pintura La Extremadura Vaciada, una propuesta artística que reúne el trabajo de distintos creadores en torno a una reflexión común sobre el paisaje, la memoria y la realidad de numerosos pueblos de la región. A través de diferentes técnicas y estilos, las obras invitan a recorrer la identidad de una Extremadura marcada por su patrimonio, sus tradiciones y el reto de la despoblación. La muestra plantea la pintura como un espacio de diálogo y reflexión sobre el territorio y las personas que lo habitan.

La exposición podrá visitarse en la sede del Ateneo de Cáceres, situada en la calle General Ezponda, 9, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir diversas miradas sobre una de las cuestiones sociales y culturales más relevantes de la comunidad.

La Biblioteca inaugura su ciclo de cuentacuentos de verano con 'Cuentaleta'

La programación estival de cuentacuentos regresa este mes de julio con nuevas propuestas para el público infantil. La iniciativa, organizada por la Biblioteca, ofrecerá sesiones cargadas de historias, música y diversión de la mano de personajes como el Hada de los Cuentos, el Druida de las Historias o Patxidifuso.

La primera cita tendrá lugar el miércoles 8 de julio, de 12.00 a 13.00 horas, con Cuentaleta, una actividad protagonizada por Rocío Bosque. La historia presenta a Cuentaleta, una viajera que recorre el mundo guardando cuentos en su maleta, aunque antes de iniciar una nueva aventura descubre que todas sus historias han escapado. Las actividades volverán a estar desarrolladas por Atakama Creatividad Cultural, un proyecto con más de dos décadas de experiencia dedicado a la innovación y la creación de propuestas culturales.

Manuel Corrales regresa a Cáceres con la exposición 'Luces de barrio'

El artista cacereño Manuel Corrales regresará a su ciudad natal con la exposición Luces de barrio, una muestra que se inaugurará este viernes 11 de julio a las 21.00 horas en Espacio Belleartes, ubicado en la calle Donoso Cortés, 6 de Cáceres. La exposición reúne una parte esencial del universo creativo del autor y propone una reflexión sobre la identidad, la periferia y la dignidad queer a través de una pintura cargada de simbolismo y fuerza expresiva. La colección central de la muestra, Ángeles de barrio, presenta figuras atravesadas por experiencias de vulnerabilidad, deseo y resistencia, poniendo el foco en realidades habitualmente situadas en los márgenes. Natural de Cáceres y afincado desde hace más de tres décadas en Sitges, Manuel Corrales ha desarrollado una trayectoria artística marcada por el compromiso con la diversidad y los derechos humanos, con presencia reciente en escenarios internacionales como Berlín. La inauguración será de acceso libre hasta completar aforo.