La paciencia se agota en Cáceres tras meses de cortes, ruido y malos olores en Camino Llano: "Así no se puede vivir"

Camino Llano lleva meses conviviendo con las obras. La vía permanece cortada por los trabajos de sustitución de la red de abastecimiento, una actuación que afecta de lleno a vecinos, garajes y negocios de la zona. Sobre el papel, se trata de una intervención necesaria. A pie de calle, sin embargo, la paciencia está empezando a agotarse.

Los residentes evidencian su malestar, no solo por la duración de los trabajos, sino por las molestias acumuladas durante este tiempo: ruido desde primera hora, dificultades para entrar y salir de los garajes, problemas de acceso, suciedad y, según denuncian algunos, "olores fecales que se han vuelto insoportables".

Así lo explica José María Fernández, vecino de Camino Llano, que afirma que se intensifican en determinados momentos del día y que, debido a las altas temperaturas, la situación resulta aún más difícil de sobrellevar para quienes viven junto a las zanjas.

Camino Llano: vallas, zanjas y desvíos en una nueva etapa de obras en Cáceres / Carlos Gil

Además, señala que la situación se ha complicado con el cambio de horario de los operarios por las altas temperaturas, puesto que "ahora no trabajan por la tarde y comienzan antes por la mañana". Eso, sostiene, ha trasladado las molestias de ruido a horas más tempranas.

Colón también sufre

Pero la incomodidad no se limita a quienes viven en Camino Llano. El corte también está teniendo consecuencias para los negocios de la calle Colón, perpendicular a la zona de obras, donde varios comerciantes aseguran que el tránsito ha bajado, los clientes tienen dificultades para llegar y los cambios de circulación generan confusión casi a diario. La obra ha alterado rutinas, accesos y aparcamientos en un entorno comercial que ya venía arrastrando meses complicados por otras actuaciones cercanas.

Agustín de Javier, propietario de la barbería De Javier, admite que en su caso el impacto es menor porque trabaja principalmente con cita previa, pero aun así nota la diferencia. "Si apenas pasa gente por esta calle, acabas perdiendo ese flujo de personas que viene, ve que hay hueco y entra", explica.

El comerciante reconoce que "no queda otra que aguantar" porque las obras son necesarias, pero considera que se debería imprimir más agilidad a los trabajos. "Un poquito más de celeridad estaría bien", apunta. Aunque entiende que las altas temperaturas condicionan los horarios, considera que el avance se hace demasiado lento para quienes llevan meses sufriendo las consecuencias.

A su juicio, el problema no es solo el cambio de sentido de la vía, sino la forma en la que se ha reorganizado el tráfico. "Hay gente que viene en dirección contraria porque no se entera. Es casi un milagro que no haya pasado algo grave", señala.

Molestias y confusión

En Indian Tattoo Studio, Susana Yáñez describe la situación como "un engorro". Asegura que los cortes, la presencia de maquinaria y la retirada frecuente de aparcamientos están afectando tanto a vecinos como a negocios. "Los clientes muchas veces se pierden o van en dirección contraria porque no están acostumbrados a que de repente les hayan cambiado el sentido", comenta.

La calle Colón, afectada por el cambio de sentido de circulación debido a las obras de Camino Llano. / Gonzalo Lillo

Yáñez cree que la señalización no ayuda lo suficiente y que muchos conductores siguen sin tener claro por dónde deben acceder. El resultado, dice, es una sensación constante de desorden en una calle donde los itinerarios han ido variando conforme avanzaban los trabajos.

La misma sensación se repite en otros establecimientos. Haimara Alonso, empleada de la pollería El Kikiriki, asegura que las ventas "han caído muchísimo" desde que comenzaron los trabajos. "Muchas personas no pueden ni siquiera pasar por aquí y a veces no encuentran la forma de entrar", explica. Como ya es habitual en la mayoría de calles del centro, el aparcamiento se ha convertido en otro obstáculo. "Hay clientes que llegan tarde porque no encuentran dónde dejar el coche y al final se tienen que ir", lamenta.

Comunicación entre vecinos

Los comerciantes de esta vía no cuentan con una asociación formal, pero sí mantienen un grupo de WhatsApp que, según explica Coque Sánchez, propietario del estanco de Colón, surgió durante la pandemia para estar comunicados entre ellos. Ese grupo también se utiliza ahora para compartir avisos e impresiones sobre las obras.

Sánchez señala que las principales quejas tienen que ver con el "desbarajuste" en cuanto a la circulación. No tiene constancia de incidentes graves, pero sí de discusiones entre conductores y de vehículos que acceden en sentido contrario por confusión.

Acceso a la rotonda de Colón, donde se ubica un pequeño cartel señaliza el cambio de sentido. / Gonzalo Lillo

La preocupación de los comerciantes mira también al futuro inmediato. A las obras de Camino Llano se suma el recuerdo de las actuaciones en San Francisco y la previsión de nuevas intervenciones en otros ejes cercanos, como la avenida Virgen de la Montaña. "Ya veremos cómo lo resolvemos", apunta Sánchez, que teme que los cortes terminen encadenándose y compliquen aún más el funcionamiento diario de la zona.

Mientras tanto, vecinos y negocios coinciden en una misma idea: nadie discute la necesidad de renovar las redes, pero sí reclaman más información, más orden y más rapidez.