Un traje elaborado por el diseñador de Cáceres JM.Cruz rinde homenaje a la identidad extremeña en Míster Gay España

El diseñador cacereño JM Cruz ha sido el encargado de vestir al representante extremeño Víctor Martín durante la gala nacional de Míster Gay España, celebrada el pasado viernes 3 de julio en Madrid. Su propuesta para el desfile de traje tradicional fantasía destacó por una cuidada elaboración artesanal y una puesta en escena cargada de simbolismo vinculada a la identidad extremeña.

"Víctor contactó conmigo con varias ideas dispersas y referencias que tenía en mente. Quizá la parte más compleja del proceso creativo fue precisamente ordenar todas esas ideas, encontrar una conexión entre ellas y construir un concepto que resultara elegante y visualmente atractivo, evitando caer en las obviedades o en los estereotipos habituales asociados a este tipo de diseños. La intención era alejarnos de la idea de un traje de fantasía convencional para crear algo con una identidad propia y un significado más profundo. El resultado ha sido una propuesta que rinde homenaje a la identidad extremeña, donde tradición y fantasía se entrelazan para dar forma a un relato visual cargado de simbolismo. El diseño incorpora bordados inspirados en la artesanía tradicional de Extremadura y referencias a algunas de las fiestas y elementos más representativos de la región, integrando esos detalles dentro de una estética coherente y cuidada. Entre el diseño, los bordados y la confección completa del traje han sido tres semanas muy intensas de trabajo a tiempo completo. La gran cantidad de detalles que componían el conjunto nos obligó a trabajar prácticamente a contrarreloj para poder dar forma a una creación en la que cada elemento tuviera sentido dentro del resultado final", explica Cruz.

Víctor Martín, Míster Gay Extremadura, durante una prueba del traje en el estudio de JM Cruz. / Cedida

Referencias a la identidad extremeña

El diseño incorpora diversas referencias a elementos culturales y simbólicos de Extremadura. Entre ellos aparecen guiños a Los Palomos de Badajoz, una celebración vinculada a la diversidad y la inclusión, así como detalles inspirados en el Jarramplas, personaje tradicional del carnaval de Piornal, y en la característica gorra de Montehermoso, considerada uno de los símbolos más reconocibles del folclore extremeño.

Uno de los elementos con mayor carga simbólica se encuentra en una de las mangas del traje, elaborada con 388 cintas, una representación de los municipios que conforman Extremadura. Muchas de ellas incluyen bordados con el nombre de distintas localidades, convirtiendo esta pieza en un homenaje al conjunto del territorio y a su diversidad.

Cintas con historia

El conjunto suma un total de 1.936 cintas, una cifra elegida de forma intencionada como referencia al año 1936, una fecha especialmente significativa en la historia de la región. Con ello, el diseño busca evocar distintos episodios ligados a la memoria colectiva extremeña, desde las reivindicaciones sociales protagonizadas por los yunteros en defensa del acceso a la tierra hasta el recuerdo de la represión franquista y la Matanza de Badajoz tras el inicio de la Guerra Civil.

Cintas elaboradas por JM Cruz. / Cedida

La propuesta de JM Cruz trasladó al escenario una visión de Extremadura construida a partir de referencias culturales, elementos tradicionales y guiños a la memoria colectiva de la región. El diseño convirtió el traje de fantasía en un soporte para integrar identidad, patrimonio y simbolismo. Aunque la candidatura extremeña no obtuvo finalmente el reconocimiento del jurado, la participación permitió mostrar una propuesta inspirada en distintos elementos representativos de Extremadura.