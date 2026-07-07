Vivaldi, 43 años en Cáceres siendo la barra de Gil Cordero

Muy de mañana Miguel ya está montando la terraza. Un "buenos días" y te llama por tu nombre, porque Miguel es de los que se conoce a su clientela coma la palma de la mano. La escena se produce cuando en Cáceres amanece y resume, sin duda, la historia de Vivaldi, uno de los locales emblemáticos del barrio/calle de Gil Cordero: constancia, oficio y una manera de entender la hostelería sin estridencias. Antes de que la calle coja velocidad, el Vivaldi ya está preparado para el primer café junto a la frutería Gómez Pulido, la gasolinera Mirat, la Inmobiliaria Fernández o Lamagrande, una ferretería y cerrajería de las de siempre. Nombres que suponen un alivio porque gracias a todos ellos el oficio de barrio se mantiene aún vivo.

El Vivaldi se ha convertido en una referencia. Comienzan con los desayunos, luego con los pinchos, el café, la tarde, y la noche con las cenas y, cómo no, los partidos en estos días de Mundial apoyando a la Selección Española (la tórrida noche del 6 de julio le ganó en el Mundial 1-0 a Portugal).

El Vivaldi ha cumplido 43 años, pero su valor no está solo en la cifra. Está en haber acompañado la transformación de una calle que durante mucho tiempo marcó una de las salidas naturales de Cáceres y que después fue llenándose de comercios, oficinas, servicios y bares. Donde antes la ciudad parecía acabarse, hoy se encadenan rutinas.

Fotogalería | Vivaldi, emblema de Gil Cordero en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La historia del bar viene de más lejos. María Luisa Rosa Jiménez, natural de Torreorgaz, y Ángel Martín Martín, de Casares de Hurdes, se conocieron en San Sebastián después de haber emigrado desde Extremadura en un tiempo en el que marcharse era, para muchos, casi la única salida. Allí formaron una familia y levantaron en Lasarte un restaurante llamado Maros.

Con sus hijos, Miguel Ángel y Jorge, la pareja acabó regresando a Cáceres en 1983. Traían experiencia hostelera, oficio aprendido al otro lado y una nostalgia por la tierra que terminó convirtiéndose en negocio. Primero abrieron una cafetería en la avenida de Alemania, también con el nombre de Maros. Después llegó Gil Cordero.

El local elegido estaba en una zona de Cáceres que aún conservaba mucho de frontera urbana. Cerca quedaban la antigua estación de autobuses, el recuerdo de los talleres, los surtidores, los chalés desaparecidos y ese tránsito constante de quienes entraban y salían de la ciudad. Gil Cordero no era solo una calle. Era una bisagra.

La vidriera de Vivaldi

El nombre nació de una vidriera. Para decorar el frontal del local, la familia recurrió a Juan Ignacio, un decorador llegado de San Sebastián que trabajó en varios bares de Cáceres. Entre los bocetos, eligieron uno inspirado en 'Las Cuatro Estaciones', de Antonio Vivaldi. La imagen acabó bautizando el bar.

La anécdota se quedó en la memoria de los primeros tiempos. Hubo quien pensó que Vivaldi sonaba a nombre vasco, sin reparar en que el rótulo miraba al compositor veneciano. Con los años, aquella vidriera dejó de ser solo un elemento decorativo para convertirse en el origen de una identidad.

Ángel atendía la barra y María Luisa llevaba la cocina. Después, Miguel Ángel y Jorge se incorporaron al negocio y sostuvieron una continuidad que explica por qué el Vivaldi no se recuerda solo como un bar de una época, sino como un establecimiento que ha atravesado varias etapas de la ciudad.

Un emblema sin solemnidad

En Cáceres hay lugares que se vuelven importantes sin levantar demasiado la voz. El Vivaldi es uno de ellos. Por sus mesas y por su barra han pasado vecinos, trabajadores, periodistas, clientes fieles, grupos de amigos y generaciones que encontraron allí una manera tranquila de estar en la calle.

Su fuerza está en esa normalidad. En el café de primera hora, en las mesas que Miguel coloca cuando la mañana todavía no ha terminado de arrancar, en el trasiego de Gil Cordero, en el comercio vecino y en una clientela que reconoce el sitio como parte de su paisaje.

Ahora que el aniversario queda ya como una fecha cumplida, el Vivaldi puede contarse mejor desde el presente de su calle. No como una reliquia, sino como un bar vivo. Un local que nació de una familia que volvió, creció junto a una de las vías más reconocibles de Cáceres y sigue abriendo cada mañana en el mismo lugar donde Gil Cordero se toma el primer café con el inconfundible 'Buenos días' de Miguel.