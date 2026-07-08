Acuario: Cáceres, 53 años atrás

Año 1973. José Pérez Mallo abría Acuario en Avenida de España, que luego fue Manómetro, después Cánovas 6 y ahora es Triángulo, pero para los cacereños siempre seguirá siendo El Acuario, aquel local de camarero inolvidable, recientemente fallecido: Isidoro Martín Rey, que trabajó durante cuatro décadas en el negocio que llevó la saga del fundador: María, Pepe y Javier Pérez. Era un grande Isidoro, ese que siempre te buscaba los mejores pinchos, que confesaba ser asiduo lector de El Periódico Extremadura y que era taurino hasta la médula. Un gran tipo Isidoro, al que muchos cacereños seguimos echando de menos.

1973 fue un año bueno para Cáceres. El Periódico Extremadura dejaba su sede en el Palacio de la Generala y se trasladaba a unas modernas instalaciones en La Madrila. Ese año Cáceres entró en la Guía Michelín y el Boletín Oficial del Estado publicaba el decreto por el que se creaba la Universidad de Extremadura. El 9 de junio, el mismo día en que Carrero Blanco juraba su cargo como presidente del Gobierno del General Franco, se produce otra gran noticia: el ministro de Obras Públicas, Fernández de la Mora, inauguraba el nuevo abastecimiento de aguas para la capital cacereña, capaz de abastecer a una ciudad de 120.000 habitantes.

Fotogalería | Obispo Segura Sáez en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

La nueva presa del río Guadioloba costó 210 millones de pesetas y fue ejecutada por Dragados y Construcciones, bajo la dirección de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Acuario nacía y los cacereños se divertían también en locales como El Figón, La Montaña, Bols o Ara mientras se levanta la primera industria del polígono Las Capellanías: Catelsa, dedicada a la fabricación de corcho de precisión.

Hoy Acuario es Triángulo. Lo lleva el bueno de 'Naripi' y en su carta, raciones para compartir, street food, carnes y guisos, productos del mar y postres. En ella también hay platos como croquetas de jamón ibérico, carabineros y rabo de toro; carrilleras al vino de Oporto; cortes ibéricos; pulpo a la brasa; bacalao confitado; y postres a 5,50 euros. También hay mariscos y buena cerveza. Ahora también se esfuerzan en el tardeo porque este lugar de Cánovas es, siempre. un punto de encuentro.

Al lado, Obispo Segura Sáez, que da paso a la conocida como Zona de los Obispos. Y allí, otra de nuestras debilidades: Oquendo. Da gusto entrar en este lugar, en el que, por cierto, trabaja un camarero, Alberto, que es de Guadalupe, y que es todo amabilidad y profesionalidad. Así da gusto.

Oquendo Restaurante ha construido en Cáceres una identidad reconocible a partir del recetario histórico de su chef fundador. Su carta mezcla las cocinas vasca, mediterránea y extremeña, con especial atención al producto del norte y a las materias primas de Extremadura. Esa combinación explica buena parte de la personalidad de una casa que reivindica una cocina amplia, pero no inabarcable.

El pescado fresco ocupa un lugar preferente en la propuesta. Entre los platos destacados figuran la merluza del Cantábrico, especialmente el cogote y las kokotxas, además del bacalao, la lubina, el lenguado, el rodaballo y el besugo. Son elaboraciones que, según la propia casa, se han consolidado entre las preferencias del público cacereño y de quienes visitan el restaurante.

La carta no se limita al pescado. También incorpora potxas de Navarra, con morros o con almejas; lomo bajo de ternera; solomillo ibérico; filloa rellena de rabo de vaca; alcachofas de Navarra, rebozadas, con almejas o con jamón; pulpo a la gallega; y morcilla de Burgos a la plancha con salsa de tomate casera. La propuesta busca mantener el equilibrio entre memoria, producto y una cocina reconocible para el comensal local.

Vinos, cerveza y servicio

La vinoteca es otro de los pilares de Oquendo Restaurante. La casa trabaja con una carta de vinos que combina referencias clásicas y propuestas más actuales, con atención especial a Ribera del Duero, Rioja y Ribera del Guadiana, sin cerrar la puerta a otras denominaciones. La idea es acompañar tanto una comida completa como una visita más informal para tomar un vino con pinchos.

La cerveza también forma parte de esa oferta cuidada. En Oquendo Restaurante figuran referencias como La Salve, Alhambra Roja, Mahou 5 Estrellas o Alhambra 1925. La selección cambia entre el restaurante y el nuevo local, con presencia de cañeros y botellines según cada espacio.

La filosofía de la casa se apoya, además, en el servicio. Oquendo subraya el papel de los equipos de barra, tapería, sala y cocina para que cada plato, tapa, ración o pincho encuentre su acompañamiento. Ese cuidado del detalle forma parte del relato de un negocio que atribuye su continuidad a la fidelidad de sus clientes desde 1998.

En Frente de Oquendo

Desde febrero de 2026, Oquendo Restaurante cuenta con un nuevo espacio situado justo enfrente: En Frente de Oquendo, Tapería & Vinoteca, en la calle Obispo Segura Sáez, número 3, de Cáceres. El local nace como una extensión natural de la casa matriz, pero con un formato más orientado a la tapa, el vino y el encuentro informal.

La propuesta se centra sobre todo en tapas frías: encurtidos, conservas gourmet del mar, ibéricos de calidad, quesos de Extremadura, ensaladas selectas, marinados y carpaccios. En menor medida, también incluye elaboraciones calientes como pulpo a la gallega, callos de Oquendo, morcilla de Burgos, tostas y algunas carnes seleccionadas.

El nuevo local mantiene la misma carta de vinos del restaurante e incorpora propuestas puntuales recomendadas por proveedores. Con ello, Oquendo busca reproducir su línea de trabajo en un espacio recién adecuado, moderno, elegante y funcional, pensado para completar la experiencia del restaurante con una opción más flexible.

Y al lado, Mostazo, que eso (y su solomillo de vaca), merecen capítulo aparte.