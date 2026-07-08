Amececa ve un "hito histórico" la protección de la Cárcel Vieja de Cáceres: "Por aquí pasaron centenares de represaliados, entre ellos el alcalde Canales, fusilado en 1937"

La Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, Amececa, ha valorado este miércoles como un "hito histórico" la publicación en el Boletín Oficial del Estado del acuerdo por el que se inicia el procedimiento para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática.

La entidad considera que la incoación del expediente da respuesta a una reivindicación "largamente esperada" por familiares de víctimas, investigadores, asociaciones memorialistas y personas comprometidas con la defensa de la verdad, la justicia, la reparación y la memoria democrática.

El paso dado por el Gobierno no supone todavía la declaración definitiva del inmueble, pero sí abre formalmente el procedimiento administrativo y activa una protección provisional sobre el edificio, situado en la avenida Héroes de Baler. Amececa confía en que el expediente concluya de forma favorable y que el reconocimiento sirva para dignificar uno de los espacios más duros de la represión franquista en Extremadura.

Un símbolo de la represión en Cáceres

La asociación recuerda que la antigua prisión fue uno de los principales espacios de represión franquista de la región. Por sus dependencias pasaron miles de personas privadas de libertad por motivos políticos, sindicales o ideológicos. Muchas murieron en el propio recinto o fueron conducidas posteriormente al fusilamiento, según subraya la entidad en su comunicado.

La documentación incorporada al expediente oficial pone de manifiesto, según Amececa, la extraordinaria relevancia histórica del edificio y su papel en la represión de hombres y mujeres que defendieron la legalidad democrática, los derechos de los trabajadores y las libertades públicas.

Entre esas personas se encontraba Antonio Canales González, alcalde republicano de Cáceres, fusilado en diciembre de 1937. La asociación destaca además una circunstancia especialmente simbólica: años antes, Canales había impulsado la construcción del propio establecimiento penitenciario, concebido en origen para sustituir a la antigua cárcel de la calle Nidos.

La asociación memorialista Amececa celebra como un hito histórico la apertura del expediente para declarar la antigua Prisión Provincial de Cáceres como Lugar de Memoria Democrática y pide que el edificio se recupere como espacio público de recuerdo, educación y derechos humanos

Para Amececa, la futura declaración como Lugar de Memoria Democrática supondría el reconocimiento institucional de uno de los espacios memoriales más importantes de la ciudad y de toda Extremadura. El edificio forma parte, sostiene la entidad, del mapa de la represión franquista y constituye un testimonio material imprescindible para comprender lo ocurrido durante la Guerra Civil, la dictadura y la posterior lucha por la recuperación de las libertades democráticas.

Un centro memorial de titularidad pública

La asociación no quiere que el reconocimiento se limite a una placa o a una referencia administrativa. Amececa defiende que la antigua Prisión Provincial de Cáceres avance hacia una recuperación social, cultural y pedagógica que permita convertir el inmueble en un espacio vivo de memoria.

En ese sentido, recuerda que su manifiesto plantea la transformación del edificio en un Centro Cívico Memorial de titularidad pública estatal dedicado a la memoria democrática, la defensa de los derechos humanos y la cultura de paz.

A juicio de la entidad, este proyecto permitiría preservar y dignificar uno de los principales escenarios de la represión franquista en Extremadura y, al mismo tiempo, devolver el inmueble a la ciudadanía como recurso cultural de referencia. El objetivo sería que el edificio acogiera divulgación histórica, actividades educativas y participación social.

Carlos Gil

Ameca insiste en que los lugares de memoria no son únicamente espacios de recuerdo, sino también herramientas de conocimiento y reflexión colectiva. Su conservación, afirma, permite transmitir a los jóvenes los valores democráticos y explicar las consecuencias de la intolerancia, la persecución política y la vulneración de las libertades fundamentales.

Investigación, señalización y reparación

La entidad memorialista pide que la declaración impulse acciones de investigación, divulgación, señalización e interpretación histórica para que la ciudadanía conozca lo ocurrido entre los muros de la antigua prisión y pueda honrar la memoria de quienes padecieron la represión.

El reconocimiento oficial del inmueble constituye también, según Amececa, un acto de reparación moral y de dignificación hacia las víctimas y sus familias, muchas de las cuales han esperado durante décadas un reconocimiento público del sufrimiento sufrido durante la Guerra Civil y la dictadura.

La asociación considera que la memoria democrática cumple una función esencial en cualquier sociedad que aspire a fortalecer sus valores de convivencia y respeto a los derechos humanos. Por ello, sostiene que la prisión debe convertirse en un espacio permanente de recuerdo, educación y concienciación.

Amececa reitera además su disposición a colaborar con las administraciones públicas, investigadores, organizaciones memorialistas y familiares para seguir avanzando en la recuperación y preservación de la memoria de las víctimas de la represión franquista.

"Porque recordar es también reparar. Porque dignificar a las víctimas es fortalecer la democracia. Y porque la memoria constituye una garantía indispensable para que hechos como los ocurridos no vuelvan a repetirse", concluye la asociación en su comunicado.