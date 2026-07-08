Nuestro pasado
Cuando un anuncio en portada servía para encontrar redactores en Cáceres
La selección de redactores en 1938 requería enviar la solicitud por escrito antes de que terminara la mañana, contrastando con los métodos actuales
La forma de buscar periodistas ha cambiado por completo con el paso de las décadas. En la actualidad, las incorporaciones a las redacciones suelen gestionarse a través de plataformas profesionales como LinkedIn, portales de empleo o mediante convenios con universidades e instituciones formativas. Sin embargo, hace casi nueve décadas el procedimiento era mucho más directo.
Así quedó reflejado en la portada de este periódico el 1 de abril de 1938, cuando se publicó un breve anuncio en el que se buscaba incorporar a un redactor. El texto decía: "Se necesita Redactor para este periódico. Las ofertas, con relación de conocimientos y referencias, deben dirigirse a esta Dirección, por escrito, en el transcurso de la presente mañana".
De un anuncio en portada al reclutamiento digital
El anuncio, situado en primera página, evidenciaba la inmediatez con la que entonces se cubrían las vacantes y la importancia que se concedía a los conocimientos y a las referencias de los candidatos. Los aspirantes debían presentar su solicitud por escrito y hacerlo antes de que terminara la mañana de ese mismo día. La comparación con los actuales procesos de selección pone de manifiesto la evolución que ha experimentado el sector periodístico. Lo que en 1938 se resolvía mediante un escueto anuncio impreso en la portada del diario, hoy pasa por procesos de selección digitales, entrevistas y redes profesionales que permiten llegar a candidatos de cualquier lugar.
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