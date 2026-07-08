Las autoescuelas de Cáceres llaman a la puerta del Gobierno central: "Necesitamos más examinadores"

Las autoescuelas de la provincia de Cáceres han salido sin una solución concreta de la reunión mantenida este miércoles con el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, para abordar el bloqueo de los exámenes de conducir. La Asociación Provincial de Autoescuelas de Cáceres (Apaec) ha presentado datos oficiales de la propia Dirección General de Tráfico que reflejan la dimensión del atasco: 3.335 pruebas pendientes en la provincia, calculadas según el baremo que utiliza Tráfico para ordenar la bolsa de exámenes, y una espera media que supera ya los cinco meses.

El encuentro se ha celebrado en Badajoz, en la sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura, con la presencia de Quintana, representantes de Apaec y de la Asociación Empresarial del Transporte de Extremadura (Asemtraex). También han asistido el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y la subdelegada en Badajoz, María Isabel Cortés, además de responsables de las jefaturas provinciales de Tráfico y miembros de las organizaciones empresariales afectadas.

Sin respuesta firme

El presidente de Apaec, Pedro Herrero, ha explicado que la cita ha servido para "poner datos encima de la mesa", pero no para obtener ningún compromiso cerrado. "No hemos venido solo a protestar. Nosotros hemos propuesto soluciones". Según sostiene, la Delegación del Gobierno se ha comprometido a trasladar la situación a la DGT en Madrid, aunque sin concretar "plazos ni medidas inmediatas".

Una de las principales discrepancias ha girado en torno a la bolsa de aspirantes. Según Herrero, desde la Administración se ha señalado que no todos estarían en condiciones de examinarse, un argumento que Apaec no comparte. "Claro que no están todos preparados. Si a un alumno le dices que tiene que esperar varios meses, no va a estar dando clases prácticas continuamente durante ese tiempo", aclara.

Alumnos aguardan el inicio de una clase teórica para el examen de conducir . / Jorge Valiente

Problema estructural

La entidad provincial insiste en que el bloqueo va más allá del aumento de demanda propio del verano. Los datos trasladados en la reunión reflejan que la bolsa ha pasado de unos 2.000 aspirantes a más de 3.000 en menos de un año, una evolución que el sector interpreta como la prueba de un problema estructural. "Se admite que falta capacidad, aunque con matices, pero el atasco ya no puede explicarse solo por el verano. Necesitamos más examinadores", defiende Herrero.

Por centros, Cáceres capital concentra el mayor volumen, con 1.253 pruebas pendientes y una demora estimada de cinco meses y medio. Después aparecen Plasencia, con 815 casos; Coria, con 545; Navalmoral de la Mata, con 495; y Trujillo, con 227. La espera oscila entre los 4,4 meses de Navalmoral y los 6,2 meses de Coria, que figura como el punto de examen más castigado de la provincia.

Bajo mínimos

La asociación sitúa el origen del bloqueo en la falta de capacidad real de examen. De acuerdo con el documento presentado, la Jefatura cuenta actualmente con siete examinadores, pero dos están de baja y uno realiza tareas administrativas, por lo que solo cuatro quedan disponibles para atender las convocatorias.

Con esta plantilla, las autoescuelas aseguran que el sistema funciona al límite y no tiene margen para absorber ausencias, vacaciones o festivos. Por eso reclaman sustituciones ágiles, más personal administrativo y elevar la plantilla fija hasta un mínimo de doce examinadores. A su vez, propone estudiar fórmulas de colaboración con entidades acreditadas, siempre bajo control y supervisión pública. "Si se da de baja un examinador o está de vacaciones, algo a lo que tiene todo el derecho, el servicio se queda sin capacidad", advierte el presidente de Apaec.

Freno al transporte

El encuentro también ha servido para trasladar la preocupación de las empresas de transporte, que alertan desde hace meses de las dificultades para incorporar conductores. Los datos de Apaec elevan a 537 los aspirantes pendientes de permisos profesionales en la provincia. Herrero admite que no todos acabarán trabajando en el sector, pero sostiene que bastaría con una parte para aliviar la falta de conductores. "Solo con un 20% ya se notaría muchísimo", apunta.

En ese contexto, las autoescuelas rechazan que una de las medidas planteadas en la reunión para reforzar los exámenes pase por activar horas extraordinarias solo los sábados, para el permiso B y en la capital de provincia. "No es lógico ni es una solución adecuada", defienden. Por ello, el sector reclama que cualquier refuerzo se anuncie con al menos un mes de antelación, incluya todos los permisos y llegue también a los puntos de examen desplazados de Plasencia, Navalmoral, Trujillo y Coria.

Centros desplazados en riesgo

Al déficit de personal se suma un riesgo añadido. Apaec advierte de que la informatización obligatoria del examen teórico puede dejar fuera de servicio desde enero a los centros desplazados si antes no se les dota de los equipos necesarios. La advertencia también ha llegado al Ministerio del Interior por vía institucional.

Representantes de las autoescuelas de Cáceres, durante la reunión con el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales, el pasado mes. / Carlos Gil

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, remitió en junio una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska para reclamar la dotación tecnológica de los centros de Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo y Coria, al considerar que su cierre obligaría a los aspirantes de buena parte de la provincia a desplazarse hasta la capital.

La asociación considera que ese escenario agravaría el problema territorial, al obligar a muchos alumnos del norte, el este y el oeste de la provincia a desplazarse hasta Cáceres capital para examinarse. En una provincia extensa y con carencias de transporte público, las autoescuelas sostienen que supondría una nueva barrera para quienes dependen del carné para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.

Ronda de contactos

Mientras tanto, el sector mantiene abierta su ronda de contactos políticos. La próxima y última cita tendrá lugar el próximo martes 14 de julio con el Partido Popular, en la Asamblea de Extremadura, después de haber trasladado ya sus demandas al resto de grupos.