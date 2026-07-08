El ayuntamiento afronta el reto histórico de la ciudad monumental de Cáceres: hacerla más accesible al residente y al turista

La Comisión Ejecutiva del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica ha aprobado el expediente de contratación del servicio de asistencia técnica para elaborar el nuevo Plan Integral de Accesibilidad del Centro Histórico de Cáceres, un documento estratégico llamado a servir de base para futuras actuaciones en el recinto monumental. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 100.000 euros, IVA incluido, financiado con cargo al presupuesto extraordinario del Consorcio correspondiente a 2026. La Comisión ha autorizado el gasto, aprobado el expediente, los pliegos técnicos y administrativos, y la apertura del procedimiento de licitación mediante procedimiento abierto simplificado.

El objetivo es disponer de una hoja de ruta que permita identificar las necesidades existentes y planificar medidas para mejorar la accesibilidad del conjunto histórico, siempre desde el respeto a sus valores patrimoniales y culturales. El documento será, además, una herramienta de apoyo para el futuro Plan de Gestión de la Ciudad Histórica.

El concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico, Tirso Leal, ha destacado que "la accesibilidad no es una cuestión secundaria, sino una parte fundamental de la forma en la que entendemos la conservación de nuestro patrimonio". Según ha señalado, el propósito es avanzar hacia un Centro Histórico que preserve su riqueza patrimonial y sea "cada vez más cómodo, más inclusivo y más fácil de disfrutar por cualquier persona".

Tirso Leal. / E. P.

"Tanto la Carta Arqueológica como el nuevo Plan de Accesibilidad serán documentos de referencia para el Plan de Gestión de la Ciudad Histórica" Tirso Leal — Concejal de Patrimonio

Leal ha explicado que el plan permitirá contar con un diagnóstico técnico actualizado para conocer la situación real del recinto monumental, detectar necesidades y establecer prioridades de actuación en los próximos años. "Las intervenciones en un conjunto histórico como el nuestro requieren planificación, rigor y un conocimiento profundo del patrimonio", ha afirmado.

El edil ha insistido en que la accesibilidad debe integrarse en las políticas de protección y puesta en valor de la Ciudad Monumental. A su juicio, no se trata solo de eliminar barreras, sino de hacer compatible el respeto a un conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad con el derecho de todas las personas a disfrutarlo en las mejores condiciones posibles.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas durante un plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Perfil del Contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Nueva Carta Arqueológica para sustituir la de 2006

La Comisión Ejecutiva también ha dado luz verde al inicio de la contratación de la asistencia técnica para elaborar la nueva Carta Arqueológica de Cáceres, que sustituirá a la actualmente vigente, redactada en 2006.

Este documento contará con un presupuesto de 70.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El contrato está dirigido a equipos especializados en arqueología con experiencia en este tipo de trabajos.

La nueva Carta Arqueológica será una herramienta clave para actualizar el conocimiento del patrimonio arqueológico de la ciudad. También servirá de base para el futuro Plan de Gestión de la Ciudad Histórica y para futuras revisiones del Plan General Municipal y del Plan Especial.

"Tanto la Carta Arqueológica como el nuevo Plan de Accesibilidad serán documentos de referencia para el Plan de Gestión de la Ciudad Histórica", ha señalado Leal, quien ha defendido que con ellos se planificará el futuro de la Ciudad Histórica con rigor técnico, garantizando al mismo tiempo la conservación del patrimonio y una ciudad más accesible.

Dos grandes logos de la Unesco en los accesos

El Consorcio ha aprobado, además, el inicio de la contratación de las obras para instalar dos grandes logotipos de Patrimonio Mundial de la UNESCO en las glorietas de acceso a Cáceres situadas en la Universidad Laboral y El Junquillo.

La actuación cuenta con un presupuesto de 66.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Forma parte de las iniciativas promovidas con motivo del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Con esta intervención, el Consorcio busca reforzar la identidad patrimonial de la ciudad y hacer visible el reconocimiento internacional desde dos de sus principales entradas. La medida se suma al paquete de actuaciones con el que Cáceres prepara el futuro de su Ciudad Histórica combinando accesibilidad, conocimiento arqueológico y proyección exterior.