Agenda cultural
Cáceres acoge un festival solidario para ayudar a los afectados por el terremoto en Venezuela
El Boogaloo Club organiza un evento musical de dos días para recaudar fondos destinados a los afectados por el reciente seísmo en Venezuela
Opciones diversas en la ciudad.
Festival solidario a favor de los afectados por el terremoto en Venezuela
El Boogaloo Club acogerá los próximos 9 y 10 de julio, a partir de las 21.00 horas, un festival solidario de música en directo con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a los ciudadanos venezolanos afectados por el reciente terremoto. La programación arrancará el jueves con la actuación de Trilobytes and Friends y una jam session con la participación de Alberto Rebollo. Un día después, el viernes 10 de julio, subirán al escenario Dúo Doble A, Dúo Alas, Black Lions, Mr Moon y Fönal.
La entrada tendrá un precio de 10 euros en concepto de donativo, aunque también se habilitará una Fila 0 para quienes deseen colaborar sin asistir al evento. Además, el Boogaloo Club destinará el 20% de la recaudación de la venta de bebidas a esta iniciativa solidaria. La cita combinará música en directo y solidaridad con el propósito de recaudar la mayor cantidad posible de fondos para los damnificados por el seísmo.
Taller de fotobordado en Los Siete Jardines
El espacio Los Siete Jardines acogerá este 9 de julio, a las 20.00 horas, una nueva edición del taller Cáceres Bordada, una propuesta creativa con la que conmemorar el 40 aniversario de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. La actividad permitirá a los participantes iniciarse en la técnica del fotobordado creando una obra inspirada en 'La noche estrellada' de Van Gogh. El taller está abierto a todo el público y no requiere experiencia previa.
El precio de la inscripción es de 18 euros e incluye todo el material necesario para bordar, una fotografía impresa, un marco para la creación final, acompañamiento durante toda la experiencia y una bebida. El taller se celebrará en Los Siete Jardines, situado en la calle Rincón de la Monja, 9, y contará con plazas limitadas, por lo que la organización recomienda reservar con antelación.
- Muere a los 52 años en Cáceres Fran Amado, uno de los rostros de Retales Amado
- Muere Carlos Peliche, 'Peli', rostro histórico de la noche de Cáceres durante más de 30 años
- Muere en Cáceres Miguel Corchero, el alma de la cafetería de Renfe
- Muere a los 62 años Juani Cortés, representante del alcalde de Cáceres en la Estación de Arroyo-Malpartida
- Cierran negocios en la avenida Virgen de Guadalupe de Cáceres
- Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados
- Cáceres Way, la revolución que espera el oeste de la ciudad: 9 de cada 10 vecinos creen que beneficiará a El Junquillo, Macondo y Castellanos
- Las Cancelas, el bar emblemático de Cáceres, recibe su Solete Guía Repsol: 'También es vuestro