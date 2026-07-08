'Día de caza' vedado en Cáceres

La paradoja está servida. 'Día de caza', una de las producciones cinematográficas más relevantes rodadas en Extremadura en los últimos años, ha llegado a los cines españoles prácticamente de puntillas en la región donde se filmó (también a nivel nacional porque el tiraje de copias ha sido muy limitado). La película, dirigida por Pedro Aguilera e inspirada libremente en el clásico 'La caza' (1966), de Carlos Saura, solo puede verse actualmente en una única sala de cine extremeña: los Multicines Alkázar de Plasencia, con un único pase diario, a las 19.45 horas, y únicamente entre viernes y lunes.

Así ha sido el rodaje de 'Día de caza' en Pedroso de Acim / Carlos Gil

Estreno velado

La escasa presencia en la cartelera contrasta con el peso que tuvo Cáceres durante el rodaje. Buena parte de la producción se desarrolló en la provincia, cuyos paisajes de dehesa sirven de escenario a esta reinterpretación contemporánea del clásico de Saura (Oso de Plata a la Mejor Dirección en la Berlinale de 1966). La película convierte el entorno natural extremeño en un personaje más de una historia en la que un grupo de amigas de mediana edad se reúne para una jornada de caza que termina sacando a la superficie viejos conflictos, resentimientos y tensiones acumuladas.

El largometraje, protagonizado por Carmen Machi, Blanca Portillo, Rossy de Palma y Zoé Arnao, aspiraba a convertirse en una de las propuestas españolas del verano. Sin embargo, su recorrido comercial comenzó con dificultades incluso antes de llegar a los cines. El estreno estaba previsto inicialmente para el 10 de octubre de 2025, aunque la distribuidora Sideral decidió aplazarlo para evitar la concentración de lanzamientos del otoño. La nueva fecha fijada fue el 5 de junio de 2026, tras su paso por el Festival de Málaga, pero semanas antes volvió a retrasarse hasta el 3 de julio, fecha en la que finalmente desembarcó en las salas.

Taquilla y tiraje

Tampoco el estreno ha respondido a las expectativas. La película llegó a los cines españoles con 48 copias, una distribución modesta incluso para una producción independiente. Durante su primer fin de semana han recaudado alrededor de 19.500 euros, lo que supone un promedio cercano a 308 euros por copia, cifras que la sitúan entre los estrenos españoles con menor impacto comercial de las últimas semanas y que hacen prever una recaudación final muy limitada.

Paradójicamente, esa reducida implantación resulta todavía más evidente en la comunidad donde fue rodada. Mientras los espectadores de otras ciudades españolas pueden encontrar la película en distintas carteleras, Extremadura apenas dispone de una pantalla para verla y, además, con una programación muy restringida. Ni Cáceres, donde se desarrolló buena parte del rodaje, ni Badajoz cuentan actualmente con proyecciones comerciales de la cinta.

El contraste llama la atención porque el proyecto contó con el respaldo de las instituciones extremeñas durante su producción y fue presentado como una oportunidad para proyectar el territorio a través del cine. Las localizaciones de la provincia, la participación de profesionales vinculados a la región y la promoción institucional convirtieron a 'Día de caza' en uno de los rodajes más destacados de los últimos años.

La situación vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente del cine español de autor: las dificultades para acceder a las salas de exhibición, especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos. En un mercado dominado por las superproducciones internacionales (sobre todo en temporada blockbuster) y por los grandes lanzamientos comerciales, muchas producciones nacionales apenas encuentran espacio en las carteleras, independientemente de su recorrido en festivales o de la relevancia de sus equipos artísticos.

Rodada mayoritariamente en la provincia y protagonizada por algunos de los nombres más reconocidos del cine español ha terminado prácticamente vedada para el público cacereño. Mientras sus dehesas ocupan la gran pantalla, quienes viven junto a esos mismos escenarios apenas tienen opciones de contemplarlas en el cine, aunque la Filmoteca de Extremadura ya ha anunciado que dará cobijo en sus salas a la película.