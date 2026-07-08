La peana de la Virgen de la Montaña de Cáceres baja del santuario para volver renovada

La imagen de la Virgen de la Montaña seguirá en su lugar habitual, en el camarín del santuario, aunque durante las próximas semanas no descansará sobre su peana original. La cofradía de la patrona de Cáceres retirará este jueves la base que sostiene a la imagen para someterla a una restauración especializada destinada a reforzar su estabilidad, recuperar su aspecto y asegurar su conservación.

El mayordomo de la cofradía, Joaquín Floriano, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los devotos. La pieza "no tiene nada grave", explica, sino que la actuación responde a la obligación de conservar el patrimonio recibido. La intervención se realizará tras detectarse "pequeñas grietas mínimas" que aconsejan actuar ahora para evitar daños mayores en el futuro.

Una pieza de gran valor

La peana no es un simple soporte. Se trata de una obra tallada, policromada y dorada, decorada con figuras de ángeles y vinculada estéticamente al conjunto del retablo y de las andas de la Virgen. Por eso, la cofradía defiende que su restauración debe hacerse con criterios técnicos y con el máximo respeto a su valor histórico y artístico.

Floriano subraya que será una intervención "mínima", "totalmente reversible" y respetuosa con la autenticidad de la pieza. El objetivo no es modificarla, sino garantizar que pueda seguir cumpliendo su función con seguridad y que llegue en buen estado a las próximas generaciones.

Mientras duren los trabajos, la peana original será sustituida por un soporte provisional. De esta forma, la Virgen de la Montaña continuará expuesta al culto en el camarín y los fieles podrán seguir visitándola con normalidad. "La Virgen va a seguir en el mismo sitio de siempre", ha recalcado el mayordomo.

La patrona de Cáceres. / Jorge Valiente

Tres semanas de trabajo

La retirada de la peana coincidirá con el cambio de manto de la imagen. A partir de ahí, la pieza será trasladada al taller que las restauradoras Raquel Flores Cruz y Janire Sancho Templado tienen en Cáceres. La previsión inicial es que los trabajos duren unas tres semanas, aunque la cofradía maneja un margen de hasta un mes si durante el proceso aparece alguna necesidad no prevista.

La actuación forma parte de una línea continuada de conservación del patrimonio de la cofradía. En los últimos años ya se ha intervenido en la propia imagen de la Virgen y también se trabaja en la recuperación de otras piezas vinculadas al santuario, como un Niño Jesús del camarín que, según ha avanzado Floriano, "pronto vendrá a Cáceres" tras ser restaurado.

La restauración de la peana coincide además con otras actuaciones de mejora en el entorno del santuario. La Junta de Extremadura ha sacado a licitación obras para sustituir carpinterías exteriores y corregir problemas de estanqueidad, condensaciones y humedades en el edificio, declarado Bien de Interés Cultural. La cofradía también ha desarrollado en los últimos meses trabajos de mantenimiento, pintura, limpieza y adecentamiento de sus espacios exteriores.