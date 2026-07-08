¿Es seguro tatuarse en verano? Katrina, artista del tatuaje en Cáceres, explica los cuidados para una correcta curación

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, son muchas las personas que se plantean si esta es una buena época para hacerse un tatuaje. Para resolver las dudas más habituales sobre los cuidados, los riesgos y las precauciones que deben tenerse en cuenta durante estos meses, este medio ha hablado con Carlos García, conocido artísticamente como Katrina, tatuador afincado en Cáceres y apasionado del mundo del tatuaje.

"Si podéis evitarlo, mi recomendación es tatuaros en otra época del año. El verano no es la mejor estación porque hay muchos factores que pueden complicar la cicatrización. En estas fechas es muy habitual ir a la playa, a la piscina o a piscinas naturales, y lo más recomendable es evitar ese tipo de baños mientras el tatuaje está curando, ya que aumentan el riesgo de infecciones y pueden afectar a la formación de las costras, haciendo que el tatuaje no cicatrice de la manera más adecuada. Además, el exceso de sudor también puede influir negativamente en el proceso de curación, al igual que la exposición directa al sol. Un tatuaje recién hecho necesita unos cuidados específicos durante las primeras semanas, por lo que cuanto menos se exponga al calor, la humedad o la radiación solar, mejor será el resultado final", explica el experto.

Cómo tatuarse en verano de forma segura

No obstante, el tatuador aclara que hacerse un tatuaje en verano no tiene por qué ser un problema si se siguen correctamente las recomendaciones de cuidado. En este sentido, explica que es aconsejable utilizar ropa holgada, preferiblemente de tejidos ligeros que permitan una mejor transpiración y reduzcan el roce con la piel tatuada, favoreciendo así una correcta cicatrización.

Asimismo, señala que aquellas personas que llevan una rutina más tranquila, como quienes trabajan en una oficina o no tienen previsto acudir con frecuencia a la playa, la piscina o piscinas naturales durante los días posteriores al tatuaje, pueden realizarse uno en esta época del año sin que ello suponga un riesgo significativo, siempre que respeten las pautas de cuidado y protección indicadas por el profesional.

Las mejores épocas para tatuarse

"Si tuviera que recomendar las mejores épocas para tatuarse, diría que octubre y noviembre son ideales, porque ya empiezan a bajar las temperaturas, pero todavía no hace el frío suficiente como para llevar muchas capas de ropa que puedan rozar el tatuaje. También febrero, marzo y abril son muy buenas opciones, ya que vuelve el buen tiempo, pero el sol aún no tiene la intensidad ni el nivel de radiación del verano. Al final, lo más importante es escuchar los consejos de los tatuadores y tatuadoras, porque somos quienes conocemos el proceso de cicatrización y sabemos qué es lo más recomendable en cada caso. Un tatuaje es algo que te va a acompañar durante toda la vida, así que merece la pena hacerlo con paciencia, siguiendo las indicaciones necesarias y siempre desde el respeto por esta profesión y por la cultura del tatuaje".