El acusado del crimen de Aldeanueva del Camino declara en Cáceres antes de que la causa quede en manos de un jurado popular

El acusado de la muerte de su pareja (María Varela), que tenía 38 años, ocurrida en mayo de 2025 en el municipio cacereño de Aldeanueva del Camino, comparecerá este jueves ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres en un trámite previo a la conclusión de la instrucción y al futuro enjuiciamiento de la causa por un jurado popular.

La comparecencia, fijada para las 9:30 horas, se celebra después de que el juez instructor haya dictado un auto por el que acuerda continuar el procedimiento conforme a la Ley del Tribunal del Jurado, al apreciar que los hechos investigados son susceptibles de ser enjuiciados por este órgano.

En esta diligencia, el Ministerio Fiscal y el resto de las partes deberán pronunciarse sobre los delitos que provisionalmente atribuyen al investigado, las penas que, en su caso, solicitarán y la necesidad de practicar nuevas diligencias antes de dar por concluida la investigación judicial.

Fase final

Fuentes de SM Abogados Penalistas, que ejercen la defensa del investigado, han explicado que la instrucción se encuentra en su fase final, aunque durante la comparecencia solicitarán la práctica de nuevas diligencias de investigación que consideran relevantes para el esclarecimiento de los hechos.

Las mismas fuentes han señalado que el acusado comparecerá de forma presencial, al haber considerado el juzgado conveniente su asistencia física para escuchar las posiciones de todas las partes durante esta fase del procedimiento.

El investigado permanece en prisión provisional desde los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2025. La causa se instruye por un presunto delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, después de que la víctima falleciera tras una agresión con arma blanca en la vivienda que ambos compartían y posteriormente cayera desde el balcón del inmueble; unos hechos que continúan bajo investigación.

Una vez celebrada esta comparecencia y resueltas las diligencias que puedan acordarse, el procedimiento avanzará hacia la fase de juicio oral, en la que la Fiscalía y las demás partes presentarán sus escritos de calificación antes de que el caso sea enjuiciado por un jurado popular.