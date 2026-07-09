Aguas Vivas: el barrio que vio nacer La Providencia, la gran fábrica de hielo de Cáceres

Joaquín Castel Gabás llegó a Cáceres desde Chía, un municipio de la provincia de Huesca, por mediación de su tío, José Gabás, presbítero y administrador de los bienes de la marquesa de Ovando. Aquel traslado no fue una simple mudanza. Castel acabó echando raíces en la ciudad y se convirtió en uno de esos nombres discretos que ayudan a explicar la modernización cotidiana de una capital todavía marcada por enormes desigualdades.

Era un científico de prestigio, progresista y de gran valía. Un hombre avanzado a su tiempo que, en torno a 1887, abrió en la Casa del Sol una fábrica de gaseosas y sifones con el nombre de La Extremeña. Sin embargo, lo que más fama le dio fue la farmacia droguería que instaló a finales del siglo XIX en los soportales de la plaza Mayor, en un local que había pertenecido a su suegro, Rafael Carrasco, y al que también trasladó aquella primera fábrica.

Ese negocio pervivió hasta hace poco en forma de droguería-perfumería y seguía llevando su nombre. Pero la vieja farmacia fue algo más que un establecimiento comercial. Tenía una rebotica-laboratorio que acabó convertida en punto de encuentro de una tertulia de intelectuales cacereños. Allí se gestó la "Revista de Extremadura", de la que Castel fue fundador junto a Publio Hurtado y otros nombres de aquel ambiente cultural.

Una ciudad que necesitaba avanzar

Castel vivió en un contexto heredado del desastre del 98, cuando una parte de los eruditos españoles empezó a reclamar la regeneración del país. En Cáceres, aquella mirada tenía un sentido muy concreto: una sociedad atrasada, con la propiedad de la tierra concentrada en pocas manos y con necesidades básicas aún sin resolver.

Esa conciencia explica que Castel viera pronto la necesidad de articular mejoras prácticas para la vida de la población. No se trataba solo de ciencia, ni solo de negocio. Era también una forma de entender el progreso como herramienta para mejorar el bienestar de los vecinos.

El Pozo de las Nieves

Antes de que el hielo se fabricara, había que buscarlo. Cuentan que durante años el único hielo disponible en la capital se encontraba en el conocido como Pozo de las Nieves, en una casa del Paseo Alto. Allí había un pozo profundo al que caía la nieve durante los inviernos más duros, se amontonaba y podía conservarse durante meses.

Es posible que aquel pozo también se nutriera de nieve llegada desde zonas como Hervás o Piornal. Durante siglos, Extremadura tuvo una importante industria de la escarcha en esas poblaciones, desde donde se distribuía hielo a una región en la que proliferaban pozos convertidos en auténticos almacenes de nieve.

Hasta allí acudían los cacereños en burro cuando necesitaban hielo para conservar alimentos o aliviar heridas y enfermedades. Lo prensaban en serones y cántaros, lo protegían con helechos para evitar que se deshiciera y lo llevaban de vuelta a sus casas. Era un remedio útil, pero insuficiente.

Fotogalería | Aguas Vivas en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

En ese escenario apareció La Providencia, una fábrica de hielo, gaseosa y aceites que se instaló desde sus orígenes en Aguas Vivas. Castel, consciente de que el viejo pozo no bastaba para una ciudad que avanzaba, impulsó aquel proyecto a finales del siglo XIX. La fábrica permaneció en Cáceres hasta la década de los 80.

El científico fue durante años propietario del negocio. El 31 de diciembre de 1928 se firmó un contrato de compraventa de la fábrica entre Mario Castellano Tomás de Castro y Julio Castellano de la Pedraja, cuya relación societaria con Castel no queda acreditada en el relato disponible, y Manuel Lucas Ribero, un hombre laborioso que acabaría convirtiéndose en patriarca de la familia que mantuvo viva La Providencia hasta su cierre.

Manuel Lucas adquirió la fábrica con un pago previsto a 20 años y consiguió hacer próspero aquel negocio. Allí se fabricaban hielo, gaseosas y aceites, pero también espumosos, carbones minerales y leña para calefacción. No partía de cero: desde 1917 ya desarrollaba una actividad relacionada con la venta de carbones minerales para fraguas, cocinas, calefacciones y estufas, además de carbones vegetales para usos domésticos, en el número 5 de la calle Nueva.

La familia Lucas y el crecimiento del negocio

Manuel Lucas emprendió su proyecto con la idea de beneficiar a Cáceres y generar empleo. La fábrica llegó a tener 20 obreros fijos y en verano la plantilla aumentaba en torno a un 50%, cuando la demanda de hielo se multiplicaba y la actividad de reparto se intensificaba.

La Providencia fue creciendo con el paso de los años. Empezó a fabricar obleas para helados, montó un molino de piensos, compró una embotelladora para su marca de vinos, Golfines, que surtía a muchas bodegas, e instaló cámaras de baja temperatura para conservar productos congelados destinados a carniceros y pescaderos.

La actividad llegó incluso al frío industrial. La fábrica creó su propio distintivo, Lucas Refrigeración, un negocio pionero en la ciudad que contó con exposición en la calle San Pedro de Alcántara, en el local donde después estuvo Óptica Barco.

Desde que adquirió la fábrica, Manuel Lucas vivió allí mismo, en una vivienda anexa, junto a su mujer, María Pérez Cortés, y sus hijos Andrés, Juan Fermín y Francisca. También vivían con ellos Catalina, hermana de María, que había quedado viuda, y sus dos hijos. La Providencia era fábrica, casa y memoria familiar.

El proceso del hielo

La elaboración del hielo tenía su base en el agua potable obtenida de los pozos del propio inmueble. El agua llegaba de la fuente de Aguas Vivas, un manantial controlado y analizado por los servicios sanitarios del ayuntamiento. Cuando la producción se amplió a gaseosas y zumos, la fábrica obtuvo también un ramal de la red municipal de agua potable.

El hielo se embalaba en sacos con paja y se repartía por Extremadura en ferrocarril o en camiones que hacían rutas regionales. Aquellos vehículos transportaban barras de hielo de 25 kilos y, en ocasiones, sumaban entre 6.000 y 8.000 kilos de mercancía.

En Cáceres, las barras se cargaban también en carros con mulos, se repartían por la ciudad y después se cortaban con hierros para convertirlas en porciones. Había puestos específicos para venderlas. Junto a la farmacia del Quebrao, en la plaza Mayor, estaba el puesto de la señora Natalia Machacón. También había otros en la plaza Marrón, en Pizarro, en las Casas Baratas y en distintos puntos de una ciudad que aprendió a convivir con aquel hielo fabricado.

Los trabajadores y el barrio

La Providencia fue obra de la familia Lucas, primero de Manuel, después de sus hijos varones y más tarde de sus nietos. Pero también fue obra de todos los trabajadores que dejaron allí muchas horas. El Libro de Matrículas que conserva el abogado Manuel Lucas, nieto del fundador, recoge nombres como Joaquín Carrasco Fernández, Jesús Ávila, Jacinto Lucas Calle, que fue concejal del ayuntamiento, o Dámaso Sacristán, madrileño y mecánico frigorífico, que trabajaba de día y de noche para atender todas las demandas.

En la zona de gaseosas trabajaron muchas mujeres, como Marcelina o Ángela Romero. Algunos empleados llegaron a vivir en la fábrica. Entre ellos estuvieron Joaquín y su mujer, Ana Ávila, recordada por la familia Lucas como una gran persona y fallecida en un desgraciado accidente por escape de amoniaco, el gas que se utilizaba para enfriar y fabricar hielo.

Aguas Vivas era entonces un barrio de trabajadores, con una amplia colonia gitana y una vida popular intensa. Allí vivían El Candinguero, un carnicero llamado Lorenzo, y su mujer, Felipa; Juan Polo, herrero; Manolo Sánchez, artesano; y muchos otros vecinos. Por la zona pasaban las lavanderas camino de Hinche, siempre bajo la mirada atenta de una familia que formaba parte de la vida diaria del barrio.

Otras fábricas y el cierre

La Providencia no fue la única fábrica de hielo de Cáceres. Hubo otra en la calle San Justo, abierta por Francisca Lucas Pérez, hija de Manuel Lucas, y su marido, Marcelino Pacheco. También fue muy conocida La Polar, situada donde hoy está la oficina central de Caja Duero en Virgen de Guadalupe. La regentaba el maestro y constructor José Montes Pintado, que con la llegada del buen tiempo aprovechaba el bulevar para instalar mesas y servir sus propias gaseosas.

El final de La Providencia llegó con las expropiaciones para la construcción del parque del Príncipe. Aquellas obras obligaron a eliminar los depósitos de agua de la fábrica, a los que llegaban los regatos de Hinche y La Madrila y que servían para refrigerar las máquinas. Después, el empresario Ángel Casado y varios socios adquirieron el edificio, donde se levantó el geriátrico Parque del Príncipe.

Hoy quedan un Libro de Matrículas, fotografías y la memoria de quienes conocieron aquella fábrica. La Providencia, como su propio nombre parecía anunciar, fue durante décadas una ayuda silenciosa para Cáceres: cuidó el manantial de Hinche, sostuvo empleo, llevó frío a casas y comercios, y convirtió el agua en barras de 25 kilos que hicieron posible el pequeño milagro del hielo.