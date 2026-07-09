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Cáceres: detienen a un hombre de 42 años al ser descubierto con un coche robado

Una patrulla de Seguridad Ciudadana identificó el vehículo en la avenida Juan Pablo II, confirmando su sustracción con el Cuerpo Nacional de Policía.

Avenida Juan Pablo II de Cáceres.

Avenida Juan Pablo II de Cáceres. / El Periódico

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Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La Policía Local de Cáceres ha detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de la sustracción del vehículo que conducía. Los hechos ocurrieron el pasado martes 7 de julio, sobre las 12.30 horas, en la avenida Juan Pablo II, cuando una patrulla del servicio de Seguridad Ciudadana ha procedido a identificar un vehículo durante las labores habituales de vigilancia. Tras comprobar los datos del turismo y confirmar posteriormente la información con el Cuerpo Nacional de Policía, los agentes verificaron que el vehículo figuraba como sustraído.

Ante estos hechos, la Policía Local procedió a la detención del conductor, instruyéndose las correspondientes diligencias y siendo posteriormente trasladado a dependencias del Cuerpo Nacional de Policía para continuar con la tramitación del procedimiento.

El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, ha querido felicitar a los agentes de la Policía Local por esta detención, destacando "su profesionalidad y su eficacia con la que desarrollan su trabajo diario para garantizar la seguridad de la población cacereña".

Muriel ha señalado que "esta intervención demuestra que el trabajo preventivo y los controles que realiza la Policía Local son una herramienta fundamental para detectar situaciones irregulares y colaborar eficazmente con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Seis denuncias más

Por otro lado, durante el mismo servicio la Policía Local realizó controles de documentación con el nuevo sistema Discover_eLite, que se saldaron con un total de seis denuncias por distintas infracciones.

Este sistema realiza una lectura rápida y eficiente de las matrículas de los coches estacionados en la vía pública o en movimiento, lo que permite detectar de inmediato vehículos en situación irregular.

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En este sentido, el concejal ha incidido en que "la apuesta del equipo de Gobierno por dotar a la Policía Local de mejores medios materiales, tecnológicos y operativos está dando resultados. Cada inversión que realizamos para modernizar el cuerpo se traduce en una mayor capacidad de respuesta, una actuación más eficaz y, en definitiva, en más seguridad para todos los vecinos de Cáceres".

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