Así trabaja la empresa que pone a punto los colegios públicos de Cáceres por 85.000 euros

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado esta semana los trabajos de mantenimiento y mejora en los colegios públicos de la ciudad dentro del Plan Estival de Colegios, una programación que aprovecha el periodo no lectivo para actuar en los centros antes del regreso de alumnos y profesores a las aulas. La inversión prevista este verano asciende a 85.000 euros, llegará a cinco centros educativos y será ejecutada a través de Serveo, concesionaria del servicio de limpieza y mantenimiento de dependencias municipales.

El concejal de Educación, Jorge Suárez, ha visitado este miércoles el CEIP Castra Caecilia, donde ha recorrido las instalaciones junto a la directora del centro, María José Molano, para conocer de primera mano el avance de las actuaciones. En concreto, en este colegio se están realizando actualmente trabajos de reparación y pintura en el interior de las aulas, una de las principales intervenciones previstas dentro del plan.

"El periodo estival es la mejor manera de hacerlo", ha explicado Suárez, que ha señalado que estas semanas permiten llevar a cabo obras y mejoras sin interferir en la actividad lectiva. El edil ha destacado que el objetivo es responder a las demandas de la comunidad educativa y garantizar que los centros estén en las mejores condiciones posibles al inicio del próximo curso escolar.

Jorge Suárez, junto a representantes del CEIP Castra Caecilia y trabajadores de mantenimiento, durante la visita al centro. / El Periódico

Cinco centros

Las actuaciones previstas alcanzarán al CEIP Castra Caecilia, al CEIP Dulce Chacón, al CEIP Donoso Cortés, al CEIP Alba Plata y al CEIP Prácticas. En el Dulce Chacón se acometerá la pintura interior completa del centro, mientras que en el Donoso Cortés y en el Alba Plata se actuará sobre la pintura del cerramiento exterior. En el CEIP Prácticas, los trabajos se centrarán en la mejora de la pista deportiva, así como en la pintura y adecuación de los zócalos exteriores.

Además, durante el verano también se realizarán labores de desbroce, limpieza y puesta a punto de patios y zonas comunes en distintos colegios públicos de la ciudad. Suárez ha apuntado, además, que el ayuntamiento estudiará si es posible atender alguna otra pequeña actuación en otros centros en función del tiempo disponible y de las necesidades trasladadas.

Jorge Suárez, junto a representantes del CEIP Castra Caecilia y trabajadores de mantenimiento, durante la visita al centro. / Gonzalo Lillo

Inicio de curso

El concejal ha defendido que el equipo de gobierno está haciendo "un gran esfuerzo" para mejorar unas instalaciones que considera fundamentales para el día a día de cientos de familias cacereñas. Según ha recordado, en los últimos cuatro años el consistorio ha destinado más de 240.000 euros al mantenimiento de los colegios públicos de la ciudad. "Lo que queremos es seguir trabajando para invertir más y que los alumnos, los padres y los profesores tengan la mejor calidad, sobre todo a la hora de empezar el curso de una manera adecuada y digna", ha subrayado Suárez.

Con estas actuaciones, el ayuntamiento pretende que los centros lleguen al mes de septiembre en mejores condiciones, después de un verano destinado a reparar aulas, adecentar exteriores y preparar los espacios comunes para el nuevo curso escolar.