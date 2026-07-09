¿Por qué Cáceres necesita fábricas? El ejemplo de Castel

La historia de La Providencia no se entiende solo como la de una fábrica de hielo. Detrás estaba Joaquín Castel Gabás, un farmacéutico aragonés que llegó a Cáceres en 1875, con poco más de veinte años, y acabó convertido en uno de esos personajes que ayudaron a empujar una ciudad entonces pequeña, lenta y todavía muy pegada a sus inercias del siglo XIX.

Castel no fue únicamente el hombre que llevó el hielo industrial a Cáceres. Fue farmacéutico, empresario, publicista, concejal, impulsor de proyectos de abastecimiento, fundador o participante en iniciativas económicas y culturales y anfitrión de una rebotica que terminó siendo algo más que la trastienda de una farmacia.

Su nombre ha quedado asociado a la botica de la Plaza Mayor, a la droguería Castel y a La Providencia, la fábrica instalada en el entorno de Aguas Vivas. Pero su legado va más allá de los rótulos que sobrevivieron a su época. Castel representa una forma de entender la ciudad desde la ciencia aplicada, la iniciativa privada y una idea muy concreta de progreso: mejorar la vida cotidiana.

Hasta finales del siglo XIX, Cáceres dependía de un sistema antiguo para disponer de frío. La nieve llegaba desde zonas de sierra, se transportaba en animales y se conservaba en pozos preparados para almacenar y compactar capas de nieve separadas por paja y vegetación. Era un recurso útil, pero limitado, estacional y caro.

La Providencia cambió esa lógica. La fábrica de Castel introdujo en Cáceres la producción industrial de hielo y desplazó progresivamente el modelo del Pozo de la Nieve. Aquello no era solo una mejora técnica. Supuso que el hielo dejara de depender de viajes desde Piornal o la Sierra de Béjar y pasara a producirse en la propia ciudad, cerca de manantiales y de una zona, Aguas Vivas, vinculada históricamente al agua.

La innovación de Castel consistió precisamente en entender que el frío podía fabricarse, gestionarse y distribuirse como un producto moderno. La Providencia aparece en la memoria cacereña como una fábrica de hielo, gaseosas y aceites. Esa combinación ayuda a entender el tipo de empresario que era Castel: alguien capaz de ver oportunidades en sectores distintos, pero unidos por una misma lógica industrial.

Antes de que Cáceres hablara de industria, Joaquín Castel ya imaginaba agua, luz, frío y cultura. La fábrica La Providencia fue solo una parte de una huella que enlazó ciencia, empresa, tertulia intelectual y modernización urbana

Cómo llegaba el hielo a Cáceres

La documentación conocida permite reconstruir con claridad el salto histórico: del viejo abasto de nieve a la fabricación local de hielo. Lo que no está tan detallado es la logística diaria de La Providencia: rutas, horarios de reparto, precios, salarios o número estable de trabajadores.

Aun así, el propio sentido del negocio permite entender su importancia. El hielo era fundamental para conservar alimentos, refrescar bebidas, atender cafés, fondas, comercios y hogares con más recursos, y mejorar la vida cotidiana en una ciudad de veranos duros. La fábrica convertía el frío en un producto de proximidad.

Frente a los arrieros que durante siglos habían traído nieve desde la montaña, La Providencia introdujo una distribución urbana y comarcal mucho más cercana. Las barras de hielo salían de la fábrica y alimentaban una pequeña economía de reparto, venta y consumo que conectaba la industria con la hostelería, el comercio y la vida doméstica.

Economía y empleo en una ciudad pequeña

La Providencia no fue una gran industria en términos actuales, pero sí tuvo un valor importante para el Cáceres de su tiempo. Generó actividad en torno a la producción, manipulación, carga, reparto y venta del hielo, además de reforzar sectores que necesitaban frío para funcionar mejor.

Su impacto económico debe medirse más por la transformación que por las cifras, porque no se conservan o no están localizadas de forma accesible estadísticas completas sobre empleo, salarios o producción. La fábrica abrió camino a una ciudad más práctica, más higiénica y más conectada con los avances técnicos que ya estaban cambiando la vida urbana en otros lugares.

También conviene mirar La Providencia junto al resto de iniciativas de Castel. Su trayectoria empresarial incluyó farmacia, gaseosas, hielo, aceites y propiedades. Esa diversificación habla de una burguesía emprendedora que no se limitaba a administrar lo heredado, sino que intentaba crear nuevos servicios en una capital todavía modesta.

La rebotica que pensaba Extremadura

Si La Providencia explica al Castel industrial, la farmacia de la Plaza Mayor explica al Castel cultural. Su rebotica fue un espacio de conversación, tertulia y pensamiento en una época en la que las ciudades de provincias necesitaban lugares donde se cruzaran médicos, farmacéuticos, profesores, abogados, escritores y curiosos de la ciencia.

Allí germinó parte del ambiente intelectual que rodeó a la Revista de Extremadura, una de las publicaciones culturales más relevantes de la región entre finales del XIX y comienzos del XX. La farmacia no era solo un negocio. Era un laboratorio, un almacén de materias para elaborar medicamentos y, al mismo tiempo, un punto de encuentro para quienes querían pensar Cáceres y Extremadura de otra manera.

Ese impacto educativo no debe entenderse como la creación de escuelas, sino como una contribución a la educación cívica y cultural. Castel ayudó a divulgar una mentalidad científica, regeneracionista y práctica. Hablaba de agua, higiene, abastecimiento, industria y futuro cuando buena parte de la ciudad seguía atrapada en discusiones más viejas.

Trabajadores sin retrato completo

Una de las preguntas que deja abierta La Providencia es la de sus trabajadores. ¿Cómo eran sus jornadas? ¿Cuánto cobraban? ¿Qué riesgos asumían quienes cargaban, cortaban o repartían barras de hielo? La memoria disponible habla más del empresario y de la fábrica que de quienes sostuvieron el trabajo diario.

Esa ausencia es, en sí misma, significativa. Ocurre con muchas historias industriales locales: se conserva el nombre del propietario, el edificio, el producto o la marca, pero se difuminan los operarios, los repartidores, los horarios y las condiciones laborales.

Lo prudente es no inventar lo que no está probado. La Providencia debió funcionar con empleos manuales ligados a la fabricación, manipulación y reparto, en una etapa anterior a las garantías laborales actuales. Pero para conocer su verdadera dimensión social haría falta acudir a padrones, archivos municipales, documentación fiscal, anuncios de prensa, expedientes de industria y testimonios familiares.

De Castel a las fábricas actuales

Comparar La Providencia con una fábrica de hielo actual permite medir hasta qué punto ha cambiado el sector. Hoy el hielo alimentario se fabrica bajo controles sanitarios, procedimientos de autocontrol, sistemas de análisis de riesgos, trazabilidad, formatos normalizados, envases, cámaras, transporte adaptado y registros documentales.

La fábrica de Castel pertenecía a otro mundo. Su modernidad no estaba en la automatización ni en la cadena de frío tal y como se entiende ahora, sino en haber roto con el viejo sistema de la nieve transportada y almacenada. Para el Cáceres de finales del XIX, producir hielo en Aguas Vivas era una innovación comparable a llevar un servicio básico donde antes había dependencia, escasez y estacionalidad.

Ahí reside la fuerza de La Providencia: no fue moderna porque se pareciera a las fábricas de hoy, sino porque se adelantó a las necesidades de su ciudad.

El legado de un visionario local

Joaquín Castel murió en 1913, pero su huella siguió extendiéndose por Cáceres. En la memoria local quedaron su farmacia, su apellido, sus negocios y sus proyectos. También su forma de intervenir en la ciudad: con propuestas sobre agua, higiene, abastecimiento, actividad económica y cultura.

Fue concejal entre 1895 y 1898 y defendió ideas de modernización urbana en un Cáceres que apenas empezaba a transformarse. Participó en la fundación de la Caja de Ahorros, en la puesta en marcha de la Cámara de Comercio y en la vida intelectual que hizo posible la Revista de Extremadura.

Por eso La Providencia no debe verse solo como una curiosidad industrial ni como una fábrica pintoresca de hielo. Es una puerta de entrada a una pregunta mayor: qué personas ayudaron a que Cáceres dejara de ser una ciudad inmóvil y empezara a imaginar servicios modernos. Castel fue una de ellas. Enfriaba bebidas, sí. Pero, sobre todo, calentó la conversación sobre el futuro de Cáceres.