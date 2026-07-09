El gobierno de Mateos, señalado por el PSOE por dejar sin presupuesto el Plan de Juventud de Cáceres

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado el "total abandono" que, a su juicio, sufre la población joven de la ciudad por parte del gobierno del alcalde, Rafa Mateos, después de la celebración de la Comisión de Juventud.

El concejal socialista Alberto Serna ha asegurado que el nuevo responsable del área ha estrenado el cargo reconociendo que el II Plan de Juventud se ha mantenido paralizado hasta la fecha por "falta de dotación presupuestaria".

Según Serna, lo ocurrido en la comisión evidencia "la nula voluntad política" del Ejecutivo local. "El nuevo responsable se ha estrenado manifestando que no se ha hecho nada en tres años", ha señalado el edil socialista.

El PSOE habla de "excusa inaceptable"

El concejal del PSOE ha recordado que hace un año su grupo sacó adelante una moción para impulsar este plan estratégico en materia de juventud. Más de doce meses después, ha criticado, la iniciativa continúa sin avances.

Para los socialistas, la falta de fondos no justifica la parálisis. Serna ha calificado ese argumento como una "excusa inaceptable", al considerar que la falta de partida inicial no impidió iniciar y tramitar otros planes locales, como el de Infancia y Adolescencia.

El PSOE sostiene que esta situación deja a la población joven de Cáceres sin una hoja de ruta en ámbitos como empleo, vivienda, ocio o asociacionismo.

Críticas a la gestión de prioridades

Serna ha vinculado esta situación con la reciente reestructuración municipal y con el hecho de que la anterior concejala, Soledad Carrasco, gestionara de forma conjunta Juventud y Festejos.

El Grupo Municipal Socialista acusa al gobierno de Rafa Mateos de abandonar a la juventud cacereña tras el relevo en la Concejalía de Juventud. Alberto Serna sostiene que el II Plan de Juventud lleva tres años bloqueado

En ese contexto, el edil socialista ha denunciado que, mientras Juventud permanece bloqueada, hace tres meses se autorizó la retirada de más de 100.000 euros de la Universidad Popular para financiar festejos taurinos en 2026 y 2027.

"Es una declaración de intenciones: prefieren vaciar los recursos que responden a los intereses generales de la ciudadanía, para pagar eventos para unos pocos", ha afirmado Serna.

Juventud e infancia, sin avances según los socialistas

El PSOE también ha advertido de que la falta de avances no afecta únicamente al II Plan de Juventud. Según Serna, el Plan Local de Infancia y Adolescencia tampoco registra progresos, lo que, a su juicio, agrava la ausencia de planificación para la población más joven de Cáceres.

"Exigimos a Mateos que él y su equipo dejen las excusas y se pongan a trabajar de una vez. La juventud no puede seguir siendo la última de sus prioridades", ha subrayado el concejal socialista.