El Juzgado de Violencia de Cáceres autoriza un informe forense al investigado por la muerte de su pareja en Aldeanueva del Camino

La instrucción de la causa por la muerte de María Varela, la mujer de 38 años fallecida en mayo de 2025 en el municipio cacereño de Aldeanueva del Camino, no ha quedado cerrada este jueves como estaba previsto inicialmente. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres ha autorizado una nueva diligencia solicitada por la defensa del investigado, que ha pedido la elaboración de un informe forense de parte para estudiar su imputabilidad, es decir, su capacidad para comprender los hechos y actuar conforme a esa comprensión en el momento en el que se produjeron.

La comparecencia, celebrada este jueves por la mañana, se enmarca en el trámite del artículo 25 de la Ley del Tribunal del Jurado, una vez que el juez instructor ha acordado que la causa continúe por esta vía al considerar que los hechos pueden ser enjuiciados por un jurado popular. En esta sesión, las partes debían fijar su posición provisional sobre los delitos que atribuyen al investigado, las penas que podrían solicitar y la necesidad de practicar nuevas diligencias antes de cerrar la investigación judicial.

Desde SM Abogados Penalistas, despacho que ejerce la defensa del investigado, han señalado que el juzgado ha accedido a la práctica de esta pericial. Una vez se elabore el informe y se incorpore a las actuaciones, la causa podrá avanzar hacia la fase de calificación, en la que las acusaciones y la defensa presentarán sus escritos antes de la apertura del juicio oral.

Imagen de archivo del investigado por el crimen machista de Aldeanueva del Camino, a la salida del juzgado. / Eduardo Villanueva

Prisión provisional

El investigado permanece en prisión provisional desde los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2025. La causa se instruye por un presunto delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, después de que la víctima falleciera tras una agresión con arma blanca en la vivienda que ambos compartían y posteriormente cayera desde el balcón del inmueble.