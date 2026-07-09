Los médicos de Cáceres defienden que las bajas laborales no son absentismo

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres se ha adherido al posicionamiento de la Organización Médica Colegial (OMC), expresado por su presidente, el doctor Tomás Cobo, en defensa del criterio clínico y de la profesionalidad de los médicos en la emisión de las bajas laborales. La corporación cacereña, presidida por el doctor Evelio Robles Agüero, considera necesario diferenciar con claridad entre absentismo laboral e incapacidad temporal. En su pronunciamiento público, el Colegio recuerda que una baja médica no es una decisión arbitraria, sino un acto médico reglado, basado en criterios clínicos, éticos y legales, y sometido a los mecanismos de seguimiento y control previstos en la normativa vigente.

El posicionamiento llega en un contexto de debate público sobre la evolución de los procesos de baja laboral, su impacto en empresas y administraciones y la sostenibilidad del sistema. El Colegio admite que ese debate puede ser "oportuno y necesario", siempre que se aborde con datos objetivos, prudencia institucional, rigor técnico y respeto a todos los agentes implicados.

Una decisión con consecuencias clínicas y laborales

La institución médica subraya que la incapacidad temporal tiene consecuencias clínicas, laborales, económicas y sociales. Su indicación exige, según recuerda, el reconocimiento del paciente, una valoración diagnóstica, el análisis de la limitación funcional derivada de la enfermedad y la determinación de si esa persona puede o no desempeñar su trabajo habitual.

El Colegio insiste en que la normativa regula de forma expresa la emisión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, así como los mecanismos de comunicación, revisión y control por parte de las entidades competentes. Entre esos controles figuran los servicios públicos de salud, la inspección médica y otros organismos previstos en la legislación.

Por ello, la corporación defiende que no se puede presentar la baja médica como una actuación discrecional o carente de supervisión. "No estamos ante una decisión arbitraria ni discrecional, sino ante una actuación profesional reglada y sometida a responsabilidad", sostiene el Colegio en su comunicado.

Rechazo a la sospecha generalizada

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres no niega que, como en cualquier ámbito, puedan existir situaciones excepcionales o conductas irregulares. En esos casos, señala, deberán investigarse y, si procede, corregirse o sancionarse por los cauces legalmente establecidos y con todas las garantías.

El Colegio Oficial de Médicos de Cáceres ha defendido que la baja laboral es un acto médico sometido a criterios clínicos, éticos y legales, y ha rechazado que el debate sobre la incapacidad temporal derive en una sospecha generalizada sobre los facultativos

Sin embargo, rechaza que esas posibles situaciones se utilicen para extender una sospecha generalizada sobre los médicos. La institución defiende que los procesos de baja responden, de forma habitual, a situaciones clínicas reales y debidamente justificadas, y que los profesionales actúan conforme a criterios científicos, éticos, deontológicos y legales.

El mensaje tiene especial incidencia en Atención Primaria, donde los médicos de familia asumen diariamente una parte importante de la gestión de la incapacidad temporal. En Extremadura, como en el resto del país, esta tarea se suma a agendas asistenciales sobrecargadas, presión creciente en las consultas y una elevada carga burocrática.

El peso de las listas de espera

El Colegio cacereño también introduce otro elemento en el debate: la duración de algunas bajas no depende únicamente de la evolución clínica inicial del paciente. En determinados procesos, las listas de espera para consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas o rehabilitación pueden retrasar la recuperación funcional y prolongar la incapacidad temporal.

Por ese motivo, la institución sostiene que mejorar la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud también puede contribuir a reducir la duración de las bajas cuando clínicamente sea posible. La corporación vincula así el debate sobre la incapacidad temporal no solo al control de los procesos, sino también a los recursos disponibles para diagnosticar, tratar y recuperar antes a los pacientes.

El Colegio recalca que el médico debe equilibrar varios elementos en cada decisión: la protección de la salud del paciente, la seguridad de terceros, el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente. Todo ello, añade, en un contexto de presión asistencial que afecta de forma directa a los profesionales.

Llamamiento a la prudencia institucional

La corporación cacereña considera imprescindible preservar la confianza entre médicos, pacientes y sociedad. A su juicio, la relación médico-paciente se fundamenta en la confianza, la veracidad, la lealtad y la independencia profesional.

Por eso, defiende que la baja médica debe decidirse siempre por criterios clínicos y funcionales, y nunca por presiones económicas, laborales, políticas o mediáticas. El Colegio pide a los responsables públicos, "con independencia de su adscripción política", que extremen el rigor, la prudencia y la responsabilidad al referirse a los actos médicos relacionados con la incapacidad temporal.

El objetivo, concluye la institución, debe ser garantizar un sistema riguroso, justo, sostenible y seguro, que proteja tanto a quienes necesitan una baja como al conjunto de la sociedad, preservando al mismo tiempo el prestigio de los profesionales médicos y la confianza en el Sistema Nacional de Salud.