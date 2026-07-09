Naiara trae 'La Española' a Cáceres y llena la plaza Mayor en el concierto de Los40 Summer Live

Cáceres acogió este jueves una de las giras musicales más visibles del verano con una protagonista clara para el público joven: Naiara. La ganadora de Operación Triunfo 2023 será uno de los grandes atractivos de Los40 Summer Live 2026, que llenó la Plaza Mayor con acceso gratuito hasta completar aforo. La cita comenzó a las nueve de la noche aunque con la bajada apreciable del termómetro los primeros seguidores comenzaron a llegar una hora antes. El concierto ha vuelto a convertir el centro histórico cacereño en un gran escenario al aire libre, en una noche pensada para reunir a miles de personas en torno al pop, los sonidos urbanos y las canciones más reconocibles del momento.

Naiara ha pisado Cáceres en plena fase de consolidación tras su paso por OT. La artista aragonesa, una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional, presenta ahora "La Española", su lanzamiento más reciente y la canción con la que resume el momento artístico en el que se encuentra. Preguntada por lo que verá el público en esta gira, respondió de forma directa: "La española".

Imagen captada la noche de este viernes en la plaza Mayor. / Carlos Gil

La cantante afronta el verano con una agenda intensa y con la sensación de estar todavía en construcción. "Creando, siempre creando. Esto es así: siempre haciendo cosas, sin parar, sin pausa, pero sin prisa", ha señalado sobre su momento musical.

Ese equilibrio entre exposición pública, trabajo y prudencia marca buena parte de su discurso. Naiara no quiso adelantar nuevos proyectos más allá de su último tema. "Acaba de salir "La Española", así que imagínate. No te puedo adelantar nada más. Sorpresa. Aún no sé ni yo", explicó.

La gira de Los40 llega, por tanto, en un punto clave para una artista que salió de la Academia con una popularidad inmediata, pero que ahora trata de ampliar público más allá del fenómeno televisivo. Ella misma reconoce el valor de estos conciertos gratuitos y colectivos, donde parte del público no acude por un solo nombre, sino por el cartel completo.

El escaparate de Los40

Junto a Naiara actuaron Walls, uno de los nombres más destacados del actual pop-rock urbano español; Bombai, grupo valenciano asociado a un sonido veraniego y optimista; Enol, con una propuesta próxima al pop de autor con influencias urbanas; Lola Tuduri, Chema Rivas y Pikete.

El cartel combina artistas ya reconocibles con perfiles emergentes y responde al espíritu itinerante de una gira que visitará 22 municipios españoles. Tras el arranque en Cáceres, Los40 Summer Live continuará por ciudades como Ciudad Real, Ceuta, Cádiz, Torre del Mar, Águilas, San Javier, Santa Pola, El Campello, Villena, Alcoy, Mislata, Peñíscola, Salou, Logroño, A Coruña o Simancas, donde concluirá el 7 de agosto.

De OT a la Plaza Mayor

La presencia de Naiara conecta además con un público que ha seguido su evolución desde Operación Triunfo. Casi tres años después de su entrada en la Academia, la cantante conserva de aquella etapa "añoranza y cariño". "Yo realmente no sabía ni a lo que iba, porque no había visto el programa. Me queda como añoranza, la verdad", ha reconocido en varias entrevistas. Sobre su paso por el concurso, evita la tentación de corregir el pasado. "Yo nunca cambio nada, porque si actúo así ha sido por algo. No cambiaría nada. Todo me sirvió para crecer, para aprender, para pasármelo bien o para llorar", ha señalado.

Cáceres como punto de partida

La elección de Cáceres como primera parada de la gira refuerza el papel de la Plaza Mayor como escenario de grandes eventos musicales durante el verano. El concierto cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Cáceres y se enmarca en la programación cultural y de ocio diseñada para los meses estivales.

La fórmula reúne varios elementos de atracción para la ciudad: concierto gratuito, ubicación céntrica, artistas conocidos por el público joven y un formato de gira nacional con capacidad para proyectar el nombre de Cáceres más allá de la región.

Para Naiara, será también una parada más dentro de un verano que ella afronta "con muchas ganas, mucha ilusión, mucho curro y feliz". Para Cáceres, el inicio de una noche en la que la Plaza Mayor volverá a llenarse de música en directo con una de las artistas más seguidas salidas de OT en los últimos años.