Dos nuevos tesoros del Archivo Provincial de Cáceres salen a la luz en su 75 aniversario

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres expone dos protocolos notariales restaurados, fotografías del proceso de intervención y distintos instrumentos utilizados en las labores de conservación documental. La muestra se enmarca en los actos programados para conmemorar el 75 aniversario del Archivo y busca acercar al público una tarea esencial, aunque muchas veces poco visible: la recuperación y preservación de documentos históricos.

La exposición podrá visitarse desde este martes, 7 de julio, en el Palacio Moctezuma, sede del Archivo Histórico Provincial de Cáceres, en horario de 8.30 a 14.30 horas, de lunes a viernes.

La iniciativa forma parte de la actividad "Cuéntame cuando pasó", impulsada por el propio archivo para difundir la importancia de sus fondos como fuente de información para la gestión administrativa, la investigación y la cultura.

Dos documentos de la notaría de Plasencia

La muestra reúne dos protocolos notariales pertenecientes al fondo de Protocolos Notariales y procedentes de la notaría de Plasencia. Se trata de documentos de los escribanos Juan Álvarez García, fechados entre 1514 y 1516, y Juan de la Cadena, correspondientes al periodo comprendido entre 1587 y 1597.

Junto a los documentos restaurados, el visitante puede ver fotografías que explican las distintas fases del proceso al que han sido sometidas estas piezas para su recuperación. La exposición permite observar cómo se interviene sobre materiales originales que, por su antigüedad y singularidad, requieren tratamientos técnicos precisos para garantizar su conservación y posterior consulta.

El recorrido se completa con instrumentos utilizados habitualmente en el trabajo del laboratorio, como un peachímetro o medidor de PH, empleado para analizar la acidez de los materiales, y un micrómetro, que permite medir con precisión el grosor del papel y otros soportes. También se incluye una vista general del taller de restauración.

Fichas, folleto y galería de imágenes

Los documentos, fotografías y materiales expuestos van acompañados de una ficha catalográfica y descriptiva. La exposición incorpora además un folleto informativo con los datos principales de la muestra y una galería de imágenes que ayuda a comprender el proceso de restauración.

Con esta propuesta, el Archivo Histórico Provincial de Cáceres no solo exhibe piezas documentales de valor, sino que muestra el trabajo técnico que permite que esos documentos sigan estando disponibles para investigadores, administraciones y ciudadanía.

El laboratorio, activo desde 2006

El Laboratorio de Restauración y Conservación del Archivo Histórico Provincial de Cáceres fue inaugurado en 2006 con el objetivo de garantizar la preservación y salvaguarda de documentos originales y únicos. Su labor permite devolver consistencia física a materiales deteriorados y facilita una consulta y manipulación más segura.

En este taller se aplican técnicas de conservación preventiva destinadas a frenar el envejecimiento de los documentos. También se preparan los materiales para que puedan ser digitalizados en condiciones óptimas, un paso clave para ampliar el acceso a los fondos y reducir la manipulación directa de los originales.

El laboratorio está equipado con maquinaria avanzada, como mesas de succión, prensas de vacío y reintegradoras mecánicas. Además, dispone de instrumental científico de análisis, como lupa binocular y peachímetro, y de equipos de medición climática, entre ellos termohigrógrafos y luxómetros. Estos medios permiten estabilizar los documentos y controlar el entorno en el que se conservan.

La memoria histórica de la provincia

El Archivo Histórico Provincial de Cáceres custodia una parte fundamental de la memoria documental de la provincia. Sus fondos constituyen una fuente primaria para la investigación histórica y para el conocimiento de la evolución administrativa, social y cultural de Extremadura.

La exposición del Palacio Moctezuma permite al visitante asomarse a ese patrimonio desde una doble perspectiva: la del documento histórico como testimonio del pasado y la de la restauración como trabajo técnico imprescindible para que ese pasado pueda seguir siendo consultado.

En el año de su 75 aniversario, el Archivo reivindica así su papel como espacio de conservación, investigación y difusión cultural en Cáceres.