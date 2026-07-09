Sara Marrodán, profesora en Cáceres: "Desde que desaparecieron las recuperaciones de septiembre, la demanda de clases de refuerzo en verano ha disminuido"

Aunque se formó como arquitecta, Sara Marrodán Castro decidió dar un giro a su trayectoria profesional para orientar su vocación hacia el ámbito de la educación. Un cambio de rumbo que la llevó a dejar atrás el ejercicio de la arquitectura y a iniciar una nueva etapa dedicada a la enseñanza, donde ha desarrollado su carrera con el mismo compromiso y entusiasmo que marcaron sus primeros pasos profesionales.

"Estudié Arquitectura en Sevilla y, al regresar a Cáceres, mi ciudad, me encontré con una realidad complicada: no contaba con una cartera de clientes que me permitiera ejercer la profesión. Ante esa situación, decidí aprovechar los conocimientos que había adquirido por mi cuenta en programas de diseño, herramientas que en aquel momento todavía eran poco conocidas en la zona, y empecé a impartir cursos de formación sobre ellas. Aquella iniciativa fue creciendo hasta el punto de que acabé creando una academia. Como estos cursos se ofrecían de manera puntual, pensé que podía complementar la actividad impartiendo clases de matemáticas, física y dibujo técnico. Con el paso del tiempo, la demanda fue aumentando y el proyecto fue consolidándose, hasta llegar a contar con un equipo de cinco profesores", explica Marrodán.

Repasar sin renunciar a las vacaciones

Con el objetivo de conocer cómo ha evolucionado el papel de las clases de refuerzo durante el verano y cuál es la realidad que se vive actualmente en la ciudad, hemos hablado con ella. La docente comparte su experiencia y analiza si este tipo de apoyo académico sigue teniendo la misma importancia que años atrás o si las necesidades de los estudiantes y las familias han cambiado con el paso del tiempo.

"Considero que es muy importante dedicar una parte del verano a repasar los contenidos trabajados durante el curso. No se trata de estudiar durante todas las vacaciones, sino de hacer un pequeño repaso que ayude a no llegar al inicio del nuevo curso con muchos conceptos olvidados. El verano es un periodo muy largo y es normal que, con el paso de las semanas, se olviden conocimientos básicos. De hecho, eso nos ocurre a todos; incluso a los profesores. Desde que desaparecieron las recuperaciones de septiembre, la demanda de clases de refuerzo durante el verano ha disminuido de forma considerable. Se ha notado un descenso muy importante y, durante años, no hemos llegado a abrir grupos en esta época. De hecho, este ha sido el primer verano, después de mucho tiempo, en el que hemos vuelto a poner en marcha un par de grupos para impartir clases de refuerzo", afirma Marrodán.

Matemáticas, la asignatura que más cuesta

Por otro lado, la docente también se pronunció sobre cuáles son las asignaturas que más dificultades suelen presentar para los alumnos. Una cuestión que, según reconoce, tiene una respuesta muy clara, ya que hay determinadas materias que, año tras año, concentran la mayor parte de las consultas y las clases de refuerzo.

"Sin duda, las Matemáticas siguen siendo la asignatura que más les cuesta a los alumnos. Es una materia que requiere un tipo de razonamiento que muchas veces resulta difícil de explicar y, sobre todo, mucha práctica. Sin embargo, esa práctica no siempre se realiza, ya sea por falta de tiempo o porque los estudiantes no disponen de las herramientas necesarias para trabajar los contenidos de forma adecuada. La otra gran asignatura pendiente es la comprensión lectora. Muchos alumnos leen los textos, pero realmente no entienden lo que están leyendo, y ese problema termina repercutiendo en todas las materias. Al final, tanto las asignaturas que requieren estudiar y memorizar como aquellas que exigen razonar parten de una buena comprensión del enunciado o del contenido, por lo que esta dificultad acaba afectando a su rendimiento académico en general".