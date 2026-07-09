Nuestro pasado
El servicio de autobuses Cáceres-Móstoles y el yogur como alimento medicinal, dos novedades del enero de 1939
La puesta en marcha de la nueva conexión por carretera coincidió con anuncios que reflejaban la vida cotidiana de la época, desde el precio de la leche hasta la venta de yogur con fines terapéuticos
El mes de enero de 1939 dejó en Cáceres algunas novedades y curiosidades que reflejaban cómo era la vida cotidiana de la época. Entre ellas destacó la puesta en marcha de un servicio de autobuses que conectaba la capital cacereña con la localidad madrileña de Móstoles, un nuevo enlace que facilitó los desplazamientos entre ambas poblaciones.
El servicio partía cada mañana desde Cáceres a las 10.30 horas y llegaba a Móstoles a las 18.30 horas, un trayecto de ocho horas que supuso una nueva alternativa de transporte para quienes necesitaban viajar hasta la provincia de Madrid.
La leche costaba 0,90 pesetas el litro
En aquellos días, el precio de algunos productos básicos también formaba parte del día a día de los cacereños. La leche de vaca se vendía a 0,90 pesetas el litro, tanto por la mañana como por la tarde, en la carnicería de Teodoro Rollo Casares, situada en los números 40 y 42 de la entonces calle José Antonio.
Cuando el yogur se vendía en las farmacias
La publicidad comercial también ofrecía una imagen de las costumbres de la época. La Farmacia Castell anunciaba la venta de un alimento concentrado denominado Yogurt, que presentaba como un producto especialmente indicado para niños convalecientes y para personas con dolencias de estómago e intestino. Según el anuncio, debía administrarse acompañado de azúcar, una recomendación que respondía a las prácticas nutricionales y sanitarias habituales en aquellos años.
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