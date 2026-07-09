Tres planes culturales en Cáceres: poesía, jazz y un espectáculo de Mickey Mouse

Tres propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

Nueva edición de los 'Encuentros Poéticos'

El Ateneo de Cáceres celebra este 9 de julio, a las 19.30 horas, una nueva edición de los Encuentros Poéticos Antonio González S, una cita que pondrá el broche final al curso literario bajo el lema 'Llévate un libro de vacaciones'. El encuentro propone dar la bienvenida al verano a través de la poesía y la literatura, reivindicando el libro como el mejor compañero de viaje durante las vacaciones. La sesión reunirá a Manuel Trinidad, María Palacios, David Santiago, Silvia Pérez, José M.ª Pacheco, Cristiane Peres, Pablo Jiménez, Antonio González y Suso Solano, que compartirán sus versos y reflexiones con el público. La actividad se celebrará en la sede del Ateneo, ubicada en la calle General Ezponda, 9, y ofrecerá un espacio de encuentro para lectores, escritores y amantes de la poesía, en una velada que servirá para despedir el curso cultural antes del paréntesis estival.

Un concierto que une el jazz de Extremadura y Perú

La Plaza de San Jorge de Cáceres será el escenario el próximo 10 de julio, a las 21.30 horas, del concierto 'Jazz Mestizo: Extremadura–Perú', una propuesta musical que fusiona diferentes tradiciones para tender puentes entre culturas a través del jazz y la música de raíz. El espectáculo reunirá al quinteto extremeño-alentejano Meninos das Laranjas, formado por Diego Antúnez, Mili Vizcaíno, Johan de Pue, Nono Blázquez y Cristóbal Sánchez, junto al pianista peruano José Luis Madueño, en una actuación que combinará influencias ibéricas y latinoamericanas con un lenguaje contemporáneo marcado por la improvisación y el mestizaje sonoro. La cita ofrecerá al público una experiencia musical en la que el jazz servirá como punto de encuentro entre territorios, estilos y sensibilidades, en un concierto al aire libre que tendrá lugar en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de Cáceres.

'La Fiesta de Mickey Mouse' llegará al Palacio de Congresos el 17 de octubre

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar 'La Fiesta de Mickey Mouse', una propuesta dirigida al público infantil que promete una tarde de música, baile y diversión. El evento reunirá a algunos de los personajes más conocidos del universo de Mickey en un show pensado para que pequeños y mayores disfruten de una experiencia llena de entretenimiento e interacción. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas y se presenta como una de las propuestas de ocio familiar de la programación cultural de otoño en la capital cacereña.