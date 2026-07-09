Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Agenda cultural

Tres planes culturales en Cáceres: poesía, jazz y un espectáculo de Mickey Mouse

Los 'Encuentros Poéticos' despiden el curso literario, el jazz une Extremadura y Perú en San Jorge y 'La Fiesta de Mickey Mouse' llegará al Palacio de Congresos en octubre

Mickey Mouse.

Mickey Mouse. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Tres propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

Nueva edición de los 'Encuentros Poéticos'

El Ateneo de Cáceres celebra este 9 de julio, a las 19.30 horas, una nueva edición de los Encuentros Poéticos Antonio González S, una cita que pondrá el broche final al curso literario bajo el lema 'Llévate un libro de vacaciones'. El encuentro propone dar la bienvenida al verano a través de la poesía y la literatura, reivindicando el libro como el mejor compañero de viaje durante las vacaciones. La sesión reunirá a Manuel Trinidad, María Palacios, David Santiago, Silvia Pérez, José M.ª Pacheco, Cristiane Peres, Pablo Jiménez, Antonio González y Suso Solano, que compartirán sus versos y reflexiones con el público. La actividad se celebrará en la sede del Ateneo, ubicada en la calle General Ezponda, 9, y ofrecerá un espacio de encuentro para lectores, escritores y amantes de la poesía, en una velada que servirá para despedir el curso cultural antes del paréntesis estival.

Un concierto que une el jazz de Extremadura y Perú

La Plaza de San Jorge de Cáceres será el escenario el próximo 10 de julio, a las 21.30 horas, del concierto 'Jazz Mestizo: Extremadura–Perú', una propuesta musical que fusiona diferentes tradiciones para tender puentes entre culturas a través del jazz y la música de raíz. El espectáculo reunirá al quinteto extremeño-alentejano Meninos das Laranjas, formado por Diego Antúnez, Mili Vizcaíno, Johan de Pue, Nono Blázquez y Cristóbal Sánchez, junto al pianista peruano José Luis Madueño, en una actuación que combinará influencias ibéricas y latinoamericanas con un lenguaje contemporáneo marcado por la improvisación y el mestizaje sonoro. La cita ofrecerá al público una experiencia musical en la que el jazz servirá como punto de encuentro entre territorios, estilos y sensibilidades, en un concierto al aire libre que tendrá lugar en uno de los espacios más emblemáticos del casco histórico de Cáceres.

Noticias relacionadas y más

'La Fiesta de Mickey Mouse' llegará al Palacio de Congresos el 17 de octubre

El Palacio de Congresos de Cáceres acogerá el próximo 17 de octubre, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar 'La Fiesta de Mickey Mouse', una propuesta dirigida al público infantil que promete una tarde de música, baile y diversión. El evento reunirá a algunos de los personajes más conocidos del universo de Mickey en un show pensado para que pequeños y mayores disfruten de una experiencia llena de entretenimiento e interacción. La cita tendrá lugar a las 18.00 horas y se presenta como una de las propuestas de ocio familiar de la programación cultural de otoño en la capital cacereña.

Cartel oficial del evento en Cáceres.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Cedida

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Muere Carlos Peliche, 'Peli', rostro histórico de la noche de Cáceres durante más de 30 años
  2. Muere en Cáceres Miguel Corchero, el alma de la cafetería de Renfe
  3. Muere a los 62 años Juani Cortés, representante del alcalde de Cáceres en la Estación de Arroyo-Malpartida
  4. Los Conciertos del Pedrilla de Cáceres incorporan barra este año: esta es la programación para julio y agosto
  5. Piden cárcel para un empresario cacereño acusado de apropiarse de 25 máquinas recreativas
  6. Cáceres sintoniza el Dial a casi 40 grados
  7. Claudia Márquez, socorrista en Cáceres con 17 años: 'Hay jóvenes preparados para trabajar, pero faltan oportunidades
  8. Las Cancelas, el bar emblemático de Cáceres, recibe su Solete Guía Repsol: 'También es vuestro

Tres planes culturales en Cáceres: poesía, jazz y un espectáculo de Mickey Mouse

Tres planes culturales en Cáceres: poesía, jazz y un espectáculo de Mickey Mouse

Así trabaja la empresa que pone a punto los colegios públicos de Cáceres por 85.000 euros

Sara Marrodán, profesora en Cáceres: "Desde que desaparecieron las recuperaciones de septiembre, la demanda de clases de refuerzo en verano ha disminuido"

Sara Marrodán, profesora en Cáceres: "Desde que desaparecieron las recuperaciones de septiembre, la demanda de clases de refuerzo en verano ha disminuido"

Aguas Vivas: el barrio que vio nacer La Providencia, la gran fábrica de hielo de Cáceres

Aguas Vivas: el barrio que vio nacer La Providencia, la gran fábrica de hielo de Cáceres

El gobierno de Mateos, señalado por el PSOE por dejar sin presupuesto el Plan de Juventud de Cáceres

El gobierno de Mateos, señalado por el PSOE por dejar sin presupuesto el Plan de Juventud de Cáceres

Cáceres investiga el repunte de robos en domicilios: 18 casos en el primer trimestre de 2026

Cáceres investiga el repunte de robos en domicilios: 18 casos en el primer trimestre de 2026

Las autoescuelas de Cáceres llaman a la puerta del Gobierno central: "Necesitamos más examinadores"

Las autoescuelas de Cáceres llaman a la puerta del Gobierno central: "Necesitamos más examinadores"

Becado en Londres, pero sin recursos para ir: el sueño pendiente de Álvaro Payo, joven promesa de la danza en Cáceres

Becado en Londres, pero sin recursos para ir: el sueño pendiente de Álvaro Payo, joven promesa de la danza en Cáceres
Tracking Pixel Contents