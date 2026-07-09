Vox carga contra el Gobierno por proteger la Cárcel Vieja de Cáceres: "Es una decisión inaudita, lo que necesitamos es el AVE"

El portavoz municipal de Vox en Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha asegurado este jueves que la ciudad no necesita propaganda ideológica como declarar la antigua prisión provincial como ‘Lugar de Memoria Democrática’, una iniciativa que vuelve a poner de manifiesto que el Ejecutivo "utiliza las instituciones públicas como instrumentos al servicio de su proyecto ideológico".

En este sentido, Gutiérrez rechaza con absoluta firmeza la decisión del Gobierno de iniciar el procedimiento para declarar la antigua prisión provincial como “Lugar de Memoria Democrática, es algo inaudito que solo demuestra la servidumbre de las instituciones hacia el Ejecutivo”.

El portavoz subraya que frente a una ciudad “que reclama inversiones, oportunidades y soluciones, como el tren de alta velocidad o la futura Autovía A 58, el Gobierno vuelve a imponer una agenda política que nada aporta al bienestar de los cacereños, es decir, la política del símbolo frente a la política de los hechos”.

Confrontación

En su opinión, no corresponde al poder político dictar cómo debe interpretarse la historia ni convertir el patrimonio de todos en un elemento de confrontación. “Las administraciones están para garantizar la igualdad de los ciudadanos, no para impulsar relatos oficiales que dividen a la sociedad y condicionan la memoria colectiva desde el poder”.

Imagen de archivo de un acto de Amececa en la Cárcel Vieja. / CEDIDA

"Cada euro –prosigue-, cada esfuerzo administrativo y cada decisión institucional dedicada a este tipo de iniciativas es una muestra de cuáles son las verdaderas prioridades del Gobierno", y añade que "mientras los problemas de los españoles se acumulan, el Ejecutivo insiste en abrir nuevos frentes ideológicos para mantener vivo un debate que solo beneficia a quienes pretenden convertir el pasado en un instrumento de polarización política".

Por este motivo, Eduardo Gutiérrez defiende que las instituciones "deben ser neutrales, respetar la pluralidad de los españoles y abandonar cualquier intento de utilizar la historia como herramienta de ingeniería política; la memoria pertenece a los ciudadanos, no a los gobiernos de turno".

"Desde Vox Cáceres seguiremos denunciando cualquier utilización partidista de las instituciones y defendiendo una administración centrada exclusivamente en resolver los problemas reales de los españoles, no en fabricar nuevos escenarios de confrontación ideológica", concluye Gutiérrez.