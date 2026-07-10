El apoyo del barrio impulsa a Lucía Núñez a seguir al frente de su librería en Cáceres tras la muerte de su marido: "Quiero seguir luchando por nuestro proyecto"

Lucía Núñez y su marido dejaron atrás Badajoz para empezar una nueva vida en Cáceres. La decisión respondía a dos motivos, cumplir el sueño de abrir juntos una librería y estar cerca de su hija, que trabaja como maestra en la ciudad, en un momento en el que la enfermedad de su marido hacía aún más necesario el apoyo familiar.

Después de años al frente de una librería en Badajoz, cerraron aquel negocio para trasladar su proyecto a la capital cacereña. Así nació la Librería y Papelería Cohete, en la calle Alfonso IX, un espacio que ambos levantaron con la ilusión de comenzar una nueva etapa juntos.

Continuar pese a la pérdida

Durante los primeros meses compartieron el día a día del negocio. Sin embargo, el avance de la enfermedad fue obligando a su marido a reducir cada vez más su presencia en la librería. El desgaste físico le impedía mantener el ritmo de trabajo y Lucía fue asumiendo progresivamente la gestión del establecimiento. Meses después, su marido falleció, dejando a Lucía al frente de un proyecto que ambos habían concebido y construido juntos, y que hoy mantiene vivo como parte del legado compartido.

"Todavía estoy muy mal, como es lógico. Perder a mi marido ha sido un golpe muy duro y aún estoy intentando asimilarlo. Pero él siempre quiso que siguiera adelante con nuestra librería. Me repetía muchas veces que tenía que dejarme preparada por si algún día le pasaba algo. Ahora mismo me estoy apoyando mucho en mi hija, en mi yerno y en mi nieto, que tiene siete años y es quien más alegría me da. Desde que terminó el curso escolar, algunas mañanas viene conmigo a la librería. Me hace compañía", destaca Lucía.

Una librería en el corazón del barrio

Asimismo, recuerda el motivo por el que decidieron abrir la librería en esta zona. "Nos gustó mucho esta zona porque reúne muchas cosas. Está cerca de un colegio, de la Biblioteca Pública y de la Delegación de Hacienda, y desde el primer momento vimos que era un lugar con mucho movimiento de gente. Pensamos que era el sitio ideal para abrir la librería. Cuando llega el inicio del curso, muchas familias nos encargan aquí los libros de texto. Es verdad que la mayoría sigue esperando hasta el último momento y siempre acaba llegando con prisas, pero este año ya hay algunos padres que se han adelantado y han hecho sus pedidos para evitar las carreras de septiembre. Luego también están quienes vienen cuando comienza el curso con el cheque-libro o con las becas y ayudas que reparten los colegios, así que esos primeros meses siempre son muy intensos para nosotros", explica.

A punto de cumplir un año y siete meses desde su apertura, la librería ha conseguido hacerse un hueco entre los vecinos del barrio. Además de las familias y los lectores habituales, cada vez son más los estudiantes universitarios que pasan por el establecimiento para imprimir apuntes y trabajos. Muchos de ellos envían antes la documentación por WhatsApp para que Lucía la tenga preparada cuando llegan a recogerla.

Arropada por sus vecinos

Por otro lado, Lucía reconoce que atender cada día la librería ha sido especialmente difícil desde el fallecimiento de su marido. Muchos clientes seguían preguntando por él o recordándolo al entrar en el establecimiento, conversaciones que inevitablemente le hacían revivir la pérdida. Aun así, destaca el cariño y el apoyo que ha recibido por parte de los vecinos del barrio, de sus clientes habituales y de los comerciantes de la zona. Un respaldo que, asegura, le ha ayudado a afrontar estos meses y a seguir al frente del proyecto que ambos habían construido juntos. "Los vecinos y los clientes han sido muy buenos conmigo. Me he emocionado y he llorado muchas veces, pero siempre he sentido su cariño y su apoyo. Solo tuve la librería cerrada una semana y, cuando volví a abrir, mucha gente se acercó simplemente para darme un abrazo o preguntarme cómo estaba. Eso no se olvida. Ahora quiero seguir luchando por el proyecto que mi marido y yo empezamos juntos. Sé que sacar adelante un pequeño comercio nunca es fácil y que hacerlo sola lo hace aún más complicado, pero mi ilusión es poder seguir aquí muchos años más, manteniendo viva la librería que soñamos entre los dos".