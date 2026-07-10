Así es la obra que se está ejecutando en la calle Camino Llano de Cáceres: estas son las características técnicas

El Ayuntamiento de Cáceres ha salido al paso de las quejas vecinales y comerciales por las obras de la calle Camino Llano para defender la importancia de una actuación que considera "imprescindible" para renovar infraestructuras básicas de saneamiento y abastecimiento en esta zona de la ciudad. El equipo de Gobierno reconoce que los trabajos generan molestias temporales, pero subraya que se trata de una intervención de "gran complejidad técnica" y necesaria para mejorar el funcionamiento de la red, reducir averías y minimizar problemas de inundaciones.

La obra, ejecutada por Canal de Isabel II, afecta a "uno de los colectores de saneamiento con mayor cuenca de la ciudad" y a una red de abastecimiento que, según el informe municipal, presentaba un importante grado de envejecimiento. La intervención, "lejos de tratarse de una obra convencional", supone la sustitución de conducciones de hormigón de gran diámetro, con piezas de 1,5 metros y varias toneladas de peso, situadas a profundidades cercanas a los cuatro metros en una vía estrecha.

Esa dificultad, señala el ayuntamiento, obliga a trabajar con maquinaria pesada y sistemas de entibación para garantizar la seguridad de los operarios y la estabilidad de la excavación. Por ello, sostiene que el ritmo de ejecución no depende simplemente de incorporar más maquinaria o más trabajadores, sino de "las propias limitaciones físicas de una calle con escasa anchura" y de la necesidad de compatibilizar los trabajos con la movilidad y los accesos a viviendas, garajes y establecimientos.

La estrechez de Camino Llano condiciona el avance de los trabajos de saneamiento / El Periódico

Medidas para reducir el impacto

La versión oficial detalla numerosas medidas adoptadas durante el desarrollo de la obra para reducir las afecciones. Entre ellas cita la instalación de acometidas provisionales para garantizar el suministro de agua, el uso de elementos prefabricados para acortar tiempos de ejecución, el mantenimiento de itinerarios peatonales hacia los comercios, la habilitación de nuevas zonas de carga y descarga cuando ha sido necesario y la conservación del acceso rodado a los residentes en los tramos a los que todavía no ha llegado la obra.

El ayuntamiento también defiende que desde el inicio de los trabajos se ha desarrollado una labor informativa con cartas, correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones con administradores de fincas, comunidades de propietarios, establecimientos comerciales y hosteleros. El objetivo, señalan desde el consistorio, ha sido comunicar con antelación los cambios de tráfico, las afecciones a garajes y la evolución de las distintas fases de la intervención.

Ruidos y horarios

Sobre las quejas por ruido desde primera hora de la mañana, Canal de Isabel II sostiene que los horarios de trabajo se adaptan tanto a la normativa municipal como a la protección de la salud de los trabajadores durante los episodios de altas temperaturas. Desde la entrada en vigor del bando municipal de ruidos, el pasado 15 de junio, la jornada se desarrolla entre las 7.00 y las 15.00 horas para evitar trabajos ruidosos en la franja de restricción establecida por el ayuntamiento.

La empresa añade que la jornada se reduce cuando las alertas por calor así lo aconsejan. En cuanto al ruido, los técnicos recuerdan que una intervención sobre un colector principal de saneamiento requiere el uso de excavadoras, grúas y maquinaria pesada, aunque aseguran que todos los equipos cumplen la normativa europea vigente en materia de emisiones acústicas y seguridad.

Cartel informativo sobre el acceso a garajes afectados por las obras de Camino Llano. / El Periódico

Olores puntuales

El informe también responde a las denuncias de malos olores realizadas por algunos vecinos. Canal de Isabel II explica que los trabajos se desarrollan sobre uno de los principales colectores de aguas residuales de la ciudad, por lo que en determinados momentos, y dependiendo de las condiciones meteorológicas de calor extremo, pueden producirse "episodios puntuales de olor propios de este tipo de infraestructuras". La empresa aclara, además, que "no se deja abierta ninguna llave de paso ni se producen vertidos deliberados al finalizar la jornada".

Canal Isabel II señala además que no consta ninguna reclamación formal relacionada con horarios, ruidos u olores durante el desarrollo de la actuación, más allá de consultas puntuales atendidas desde el inicio de la obra sobre cuestiones concretas de movilidad y organización.

Por su parte, el gobierno local subraya que comprende las molestias que una obra de esta magnitud provoca en vecinos, comerciantes y usuarios de la zona, a quienes agradece su comprensión, pero defiende que se trata de una actuación necesaria para modernizar infraestructuras que durante años habían quedado pendientes.