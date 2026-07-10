Cáceres 2031 lleva su candidatura a la Europaeum Summer School 2026 y refuerza el diálogo europeo con la juventud universitaria

Cáceres 2031 continúa ampliando su proyección internacional con su participación en la Europaeum Summer School 2026: Creativity and Innovation, que se ha celebrado esta semana en la Universidad Jaguelónica de Cracovia en Polonia.

Esta es una de las instituciones que integran Europaeum, la prestigiosa red académica europea liderada por la Universidad de Oxford y de la que también forman parte universidades como Luxemburgo, Tartu, Berlín, Bolonia, Padua, St Andrews o Helsinki, entre otras.

La coordinadora general de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha participado como ponente en el programa académico con la conferencia "The Journey of Cáceres 2031 towards a European Capital of Culture". En ella ha presentado el recorrido de la candidatura, su metodología de Transcultura y la manera en que el proyecto utiliza la cultura como herramienta para responder a los desafíos actuales compartidos por toda Europa.

Iris Jugo, coordinadora general de la candidatura. / EL PERIÓDICO

La participación de Cáceres 2031 tiene un doble objetivo.

Por un lado, dar a conocer la candidatura y establecer nuevos vínculos con una comunidad internacional formada por estudiantes, investigadores, artistas y profesores procedentes de algunas de las universidades más prestigiosas del continente.

Por otro, trabajar junto a jóvenes universitarios de diferentes países en la identificación de los grandes desafíos que afronta Europa y en el diseño de propuestas que integren cultura, bienestar y políticas públicas desde la mirada de las nuevas generaciones.

Visión europea

Durante las sesiones de trabajo se puso de manifiesto que la candidatura de Cáceres trasciende el ámbito local para incorporar una visión plenamente europea, construida desde la escucha activa y la participación.

Las aportaciones realizadas por estudiantes procedentes de distintos rincones de Europa —e incluso de fuera del continente— enriquecieron este proceso de reflexión colectiva que conecta con el espíritu de Transcultura, que se basa en entender la cultura como un espacio de encuentro, innovación y transformación social.

Participantes del proyecto. / INFOPROVINCIA

"Ha sido una experiencia enormemente enriquecedora", destaca Iris Jugo. "Volvemos a casa con la satisfacción de haber compartido nuestro proyecto en un entorno académico de primer nivel y, sobre todo, de haber escuchado las inquietudes y aspiraciones de jóvenes de muy diferentes realidades. Cáceres 2031 quiere ser una candidatura que no solo represente a nuestro territorio, sino que incorpore las voces de toda Europa para construir un proyecto verdaderamente compartido".

La organización de Cáceres 2031 ha querido agradecer especialmente la acogida de la Universidad Jaguelónica de Cracovia. Así como la invitación de Europaeum, cuya escuela de verano ha reunido a especialistas internacionales en creatividad, innovación, patrimonio, arte y políticas culturales junto a alumnado de universidades de referencia europeas.

La presencia en este encuentro supone un paso más en la estrategia de internacionalización de la candidatura, reforzando las alianzas con instituciones académicas y culturales europeas y consolidando la dimensión internacional de un proyecto que entiende la cultura como un motor de cohesión, participación y futuro.

Forum Gozo 2026

Esta participación se suma a la presencia de Cáceres 2031 en el Forum Gozo 2026, organizado por la Victoria 2031 Foundation, la European Festivals Association y A Soul for Europe.

Se trata de un encuentro internacional celebrado en Gozo, una isla de Malta, del 4 al 7 de julio. Tres jornadas que han reunido a artistas, gestores culturales, administraciones públicas, políticos, entidades sociales y proyectos europeos en torno a la cultura, el bienestar y la construcción europea.

La candidatura de Cáceres 2031 en este espacio le abrió nuevas vías de colaboración internacional con otras ciudades y agentes culturales europeos a través de la cultura del cuidado, reforzando su estrategia de cooperación de cara a ser elegida Capital Europea de la Cultura en 2031.