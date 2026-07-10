Cáceres se llena de arte y música: Espacio Belleartes inaugura un intenso fin de semana cultural

El Espacio Belleartes de Cáceres reforzará su programación este mes de julio con la exposición “Luces de barrio” del artista cacereño Manuel Corrales, además de un concierto acústico de la mano de Andrés Leoni y La Gran Orquesta de las Pulgas del Tango.

Concierto acústico

Andrés Leoni junto a la Gran Orquesta de las Pulgas del Tango, ofrecerán un concierto especial en formato acústico, invitando al público a disfrutar de una experiencia cercana, íntima y cargada de emoción.

La propuesta hará un recorrido por algunos de los grandes clásicos del tango, junto a un repertorio que pone en valor la riqueza musical y expresiva de este género nacido a orillas del Río de la Plata. El formato acústico permitirá una interpretación más cercana y una conexión directa entre los artistas y el público, creando una atmósfera íntima en la que cada pieza cobrará un protagonismo especial.

Con esta nueva cita, Espacio Belleartes continúa reforzando su programación cultural con iniciativas que apuestan por la diversidad musical y por acercar al público propuestas de calidad en un espacio dedicado a la creación y la difusión artística.

La entrada al evento, que se celebrará el sábado 11 de julio a las 21:30 horas, será mediante el sistema de taquilla inversa, por lo que cada asistente podrá decidir libremente la aportación económica al finalizar el concierto. Con esto se pretende facilitar el acceso a la cultura y, al mismo tiempo, apoyar directamente el trabajo de los músicos y la continuidad de la música en vivo.

"Luces de barrio"

La exposición que presenta el cacereño Manuel Cortés gira en torno a la colección “Ángeles de barrio”, una serie que retrata a personas queer atravesadas por la vulnerabilidad, el deseo, la precariedad y la supervivencia. A través de estas figuras, el artista reivindica la memoria de quienes han vivido en los márgenes sociales y plantea una reflexión sobre los efectos de la gentrificación y la transformación de los barrios populares.

Se inaugurará el próximo viernes 10 de julio, a las 21:00 horas y la entrada al acto inaugural será libre hasta completar aforo.