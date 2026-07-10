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Agenda cultural

Qué hacer en Cáceres este fin de semana: teatro, jazz y la exposición 'Luces de barrio'

La agenda cultural del viernes y el sábado ofrece propuestas para todos los públicos, con la comedia 'Mujeres más bordes que un ataque de nervios' en La Nave del Duende, un concierto de Jazz Mestizo en la Plaza de San Jorge y la inauguración de la exposición 'Luces de barrio', de Manuel Corrales

'Mujeres más bordes que un ataque de nervios' en La Nave del Duende.

'Mujeres más bordes que un ataque de nervios' en La Nave del Duende. / La Nave del Duende

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Propuestas diversas para disfrutar en Cáceres este fin de semana.

'Mujeres más bordes que un ataque de nervios' en La Nave del Duende

La compañía La Nave del Duende, en Casar de Cáceres, estrena este fin de semana la comedia Mujeres más bordes que un ataque de nervios, una propuesta teatral que apuesta por romper estereotipos y mostrar a mujeres reales, sin filtros y sin miedo a decir lo que piensan.

La obra podrá verse los días viernes 10 y sábado 11 de julio, ambos a las 21.00 horas, en las instalaciones de La Nave del Duende, situadas en el Polígono La Cañada, 1, de Casar de Cáceres. Con un tono desenfadado y cargado de humor, la representación invita al público a reflexionar sobre los roles tradicionales de género a través de personajes femeninos que desafían las expectativas sociales y reivindican su autenticidad.

Cita con el Jazz Mestizo

La Plaza de San Jorge será escenario este viernes, 10 de julio, de una nueva velada musical con el concierto de Jazz Mestizo, una propuesta que combina diferentes influencias y estilos dentro del jazz. La actuación comenzará a las 21.30 horas y ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de música en directo en uno de los enclaves más emblemáticos del casco histórico de Cáceres. El concierto forma parte de la programación cultural estival de la ciudad y la entrada será libre hasta completar el aforo.

El Espacio Belleartes inaugura este viernes 'Luces de barrio'

El Espacio Belleartes de Cáceres acogerá este viernes 11 de julio, a las 21.00 horas, la inauguración de la exposición 'Luces de barrio', la nueva propuesta del artista cacereño Manuel Corrales.

Noticias relacionadas y más

La muestra reúne una selección de obras centradas en la identidad, la periferia y la dignidad queer, con una mirada que reivindica la belleza, la memoria y la diversidad a través de la figura humana y el uso del color. Natural de Cáceres y residente en Sitges desde hace más de tres décadas, Corrales ha desarrollado una trayectoria artística marcada por su compromiso con los derechos humanos y la experiencia queer. Tras exponer recientemente en Berlín, el artista regresa a su ciudad natal para presentar esta exposición en la sala ubicada en la calle Donoso Cortés, 6.

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