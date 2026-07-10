Cartelera Cáceres: De la ópera italiana al nuevo live action de Disney, el cine de Cáceres sorprende esta semana

La cartelera de esta semana en Cáceres dibuja un mapa bastante amplio de tonos y emociones, de esos que permiten pasar de la aventura luminosa al terror más incómodo, de la nostalgia familiar a una experiencia mucho más escénica.

En un mismo bloque conviven superheroínas, criaturas imposibles, leyendas revisadas, juguetes con crisis de identidad y puertas que se abren a espacios donde nada parece del todo normal. Lo interesante no es solo la variedad, sino la sensación de que cada título busca un espectador distinto sin renunciar al gancho del gran público.

Aventura, fantasía y espectáculo

En el apartado más expansivo de la semana aparece 'Supergirl', la nueva película de DC Studios presenta a Kara Zor-El, interpretada por Milly Alcock, en una propuesta dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, con un tono más afilado y cósmico que otras versiones del personaje. La película se presenta como una gran aventura espacial y emocional, una forma de seguir ampliando el universo superheroico desde una figura con más aristas que la del héroe clásico.

Junto a ella, 'Vaiana' vuelve en imagen real para apoyarse en una historia ya conocida, pero con otra textura visual. Disney confía el papel principal a Catherine Laga’aia, mientras Dwayne Johnson retoma a Maui, en una adaptación que vuelve a poner en el centro el viaje, el mar, la identidad y la herencia cultural polinesia. La película llega además con el peso de una marca muy reconocible y con la intención de convertir la aventura en una experiencia familiar de gran escala.

Cuando la cartelera se oscurece

El bloque más inquietante de la semana reúne cuatro películas que juegan con registros distintos, pero con un hilo común: la sensación de que algo empieza a torcerse y ya no hay vuelta atrás. 'Obsession', distribuida por Focus Features, parte de un gesto aparentemente inocente. Su protagonista, Bear, usa un objeto llamado One Wish Willow para intentar que la chica que le gusta se enamore de él, pero el deseo se convierte en una pesadilla cada vez más asfixiante. El resultado es una mezcla de terror y malestar psicológico que crece sin descanso.

En 'Backrooms', dirigida por Kane Parsons y producida por A24, el punto de partida es mínimo y perturbador: una extraña puerta aparece en el sótano de una tienda de muebles. A partir de ahí, la película se adentra en ese imaginario de espacios liminales, pasillos imposibles y desorientación constante que nació en Internet y ha terminado convertido en cine comercial. Su fuerza reside más en la atmósfera que genera que en la propia explicación de su historia.

También se mueve en el terreno del misterio 'El día de la revelación', la nueva cinta de Steven Spielberg, con Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth al frente del reparto. La premisa gira en torno a secretos ocultos durante décadas y a una pregunta de ciencia ficción clásica: qué ocurriría si la humanidad descubriera de golpe que no está sola. La película juega con el suspense, la intriga y el impacto colectivo de una verdad imposible de contener.

A su lado, 'La muerte de Robin Hood' ofrece una lectura más sombría del personaje legendario. Con Hugh Jackman y Jodie Comer, la película imagina a un Robin envejecido y herido, obligado a enfrentarse a sus demonios tras una vida de violencia. Más que una aventura clásica, lo que plantea es una historia de desgaste, redención y final de trayecto.

El refugio familiar

La cartelera reserva su espacio más amable a 'Toy Story 5', la película de Pixar donde el regreso de Woody y Buzz se articula en torno a una nueva amenaza para el tiempo de juego y a la desaparición de Jessie y Bullseye, con la intención de combinar aventura, humor y ese factor emocional que la saga maneja como pocas. Es una propuesta claramente familiar, pero también muy apoyada en la memoria afectiva de quienes crecieron con estos personajes.

Por su parte, 'Minions and Monsters'' se presenta desde Universal como una historia descarada y disparatada sobre cómo los Minions terminaron conquistando Hollywood y convirtiéndose en estrellas de cine. La producción mantiene el tono característico de la saga: humor físico, ritmo rápido y un universo pensado para funcionar con niños, pero también con espectadores que buscan una sesión ligera y reconocible.

Una salida de registro

Y para quienes prefieren alejarse por completo del cine más comercial, la semana deja también una opción distinta con 'Tosca', vinculada al Macerata Opera Festival, una propuesta pensada para convertir la sala en una experiencia más cercana a la escena y al directo. Funciona como recordatorio de que la cartelera no siempre tiene que limitarse a la ficción narrativa al uso.

A ese conjunto se suma el estreno de la semana, 'Haciendo amigos', una película que cambia por completo el pulso de la cartelera para colocarse en un terreno mucho más cotidiano, cálido y emocional. La película sigue a Antonio y Félix, dos ladrones de poca monta que, tras huir de la policía después de atracar una joyería, acaban mezclados por error en un grupo de teatro formado por personas con discapacidad, donde uno de ellos es confundido con un nuevo integrante.

Lo que deja esta cartelera es una sensación poco habitual: la de que casi cualquier espectador puede encontrar su sitio sin salir del mismo cine. Quien quiera escapar del calor durante un par de horas tiene donde hacerlo, pero también quien busque tensión, fantasía, recuerdos de infancia o una experiencia más escénica. A veces el mejor plan no está en la calle, sino al otro lado de una pantalla.