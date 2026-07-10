Se desprende una rama de morera en el Parque de la Charca del Marco de Cáceres

Una de las grandes ramas de una morera situada en el Parque de la Charca del Marco se desprendió a última hora de la tarde de este jueves, un incidente que, afortunadamente, no dejó daños personales. Pedro, presidente de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, señala que el desplome podría haber estado provocado por las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada, aunque, a su juicio, el ejemplar aparentaba estar en buen estado y no presentaba signos evidentes de deterioro.

Denuncian la falta de retirada de árboles secos

No obstante, el representante de la asociación advierte de la existencia de otros árboles secos en este entorno natural que, según denuncia, aún no han sido retirados, por lo que reclama una mayor vigilancia y labores de mantenimiento para evitar posibles riesgos en el futuro.

"Cuando llegó la borrasca Kristin, el pasado mes de enero, se cayeron muchos árboles en la zona. Sin embargo, este ejemplar, que lleva años completamente seco, no llegó a caer y sigue estando junto a la entrada del camino. Es una situación que llevamos tiempo denunciando y sobre la que hemos advertido en numerosas ocasiones, pero, a día de hoy, todavía no lo han retirado. Creemos que debería cortarse cuanto antes para evitar que pueda suponer un riesgo para las personas que pasan por allí".

Prevenir antes que lamentar

A pesar de que en esta ocasión el desprendimiento no provocó daños personales ni materiales, desde la asociación consideran que este tipo de episodios ponen de manifiesto la importancia de llevar a cabo inspecciones periódicas del arbolado, especialmente en aquellos puntos del parque por los que transitan a diario numerosos vecinos y usuarios.

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Pedro insiste en que el objetivo de sus reivindicaciones no es otro que prevenir futuros incidentes. En este sentido, hace un llamamiento para que se revisen los ejemplares que presentan un peor estado de conservación y se adopten las medidas necesarias antes de que puedan producirse nuevos desprendimientos, garantizando así la seguridad de quienes disfrutan habitualmente de la Ribera del Marco.