Política
Fernando García Nicolás lidera la nueva Ejecutiva del PSOE de Cáceres con el objetivo de reconectar con la ciudadanía
La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres inicia una nueva etapa centrada en la escucha y la cercanía con la ciudadanía
Inés Cadenas Poblador
La nueva Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres celebró este miércoles, 8 de julio, su primera reunión ordinaria con un mensaje claro: “recuperar la confianza de la ciudadanía de la provincia”, y reconectar con el electorado progresista que se abstuvo en las últimas convocatorias electorales. La reunión, encabezada por el Secretario General del partido en la provincia, Fernando García Nicolás, sirvió para marcar las líneas de trabajo de la nueva dirección socialista.
Durante el encuentro, García Nicolás aseguró que la organización afronta esta nueva etapa con la convicción de que "no hay tiempo que perder" y señaló que uno de los principales objetivos será dirigirse especialmente a quienes decidieron no acudir a las urnas sobre todo, en ciudades y municipios intermedios.
El dirigente socialista reconoció la responsabilidad del partido en la pérdida de apoyo electoral y afirmó que la abstención responde a que el PSOE no supo ofrecer razones suficientes para mantener la confianza de parte de su electorado. En este sentido, defendió que la recuperación de este respaldo solo será posible mediante un proyecto serio, estable y creíble que dé respuesta a las preocupaciones reales de la población.
Objetivos de la nueva Comisión
Entre las prioridades de la nueva Ejecutiva figuran facilitar el acceso a la vivienda, garantizar oportunidades reales para la juventud, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el refuerzo de servicios públicos que permitan vivir con dignidad en cualquier parte de la provincia.
García Nicolás reivindicó además una forma de gobernar basada en la escucha y la cercanía con la ciudadanía, una línea de trabajo que, según indicó, ya se hace en los ayuntamientos socialistas y la Diputación de Cáceres. El Secretario General aseguró que el PSOE provincial pretende ofrecer un proyecto centrado la estabilidad la cohesión territorial, la inversión, el empleo y la vivienda como pilares fundamentales para el futuro de la provincia de Cáceres.
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