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Cuando Hilario Muñoz Dávila fue designado alcalde de Cáceres en 1941

El dirigente, natural de Castañar de Ibor, asumió la Alcaldía hasta 1944 y, durante el franquismo, ejerció también como procurador en las Cortes en representación de la Administración Local

Hilario Muñoz Dávila, alcade de Cáceres en el pasado.

Hilario Muñoz Dávila, alcade de Cáceres en el pasado. / Ayuntamiento de Cáceres

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Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 20 de septiembre de 1941, Hilario Muñoz Dávila fue designado nuevo alcalde de Cáceres, cargo que desempeñó hasta 1944. Tras hacerse oficial su nombramiento, realizó sus primeras declaraciones a la prensa, en las que afirmó: "Por jerarquía, por disciplina y por sacrificio vengo a este puesto".

Trayectoria política

Natural de Castañar de Ibor y nacido en 1914, Muñoz había militado en la Falange Española durante la Segunda República. Durante la Guerra Civil Española combatió en el bando sublevado. Durante su etapa como alcalde también desempeñó responsabilidades políticas en el régimen franquista. Fue procurador en las Cortes Españolas durante parte de la primera legislatura (1943-1946), en representación de la Administración Local, condición que ostentó como alcalde de una capital de provincia.

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Castañar de Ibor, municipio.

Castañar de Ibor, municipio. / Cedida

A lo largo de su trayectoria recibió la Medalla de la Vieja Guardia, una distinción concedida a antiguos militantes de la Falange Española.

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